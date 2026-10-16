Comercial Vera celebra medio siglo de historia con una multitudinaria gala junto a Carolina Marín

Más de 600 personas participaron el pasado viernes en la gala con la que Comercial Vera conmemoró su 50 aniversario en el Auditorio Ciudad de Vera, que completó su aforo en un acto cargado de emoción y reconocimiento a la trayectoria de la empresa almeriense.

Empleados, clientes, proveedores, profesionales del sector de la construcción y representantes institucionales acompañaron a la compañía en una celebración que sirvió para repasar sus cinco décadas de historia y rendir homenaje a su fundador, Francisco Manuel Gallardo Molina, impulsor del proyecto empresarial en 1976 y que no pudo asistir por motivos de salud.

El gerente de la empresa, José María Gallardo, recordó durante su intervención el legado de su padre y puso en valor el papel desempeñado por trabajadores, clientes y proveedores en el crecimiento de una empresa familiar que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder sus señas de identidad.

Uno de los momentos más destacados de la velada fue la participación de la campeona olímpica Carolina Marín, que ofreció una charla sobre superación, esfuerzo y resiliencia, estableciendo paralelismos entre su carrera deportiva y la trayectoria de Comercial Vera. La deportista recibió una calurosa ovación del público tras una intervención centrada en la importancia de la constancia y la capacidad para sobreponerse a las dificultades.

Durante la gala también se estrenó el documental Dos generaciones, un mismo camino, que repasa la historia de la empresa a través de testimonios de la familia Gallardo, trabajadores y personas vinculadas a la firma. La celebración continuó posteriormente con una cena en Terraza Carmona, poniendo el broche a una jornada con la que Comercial Vera agradeció el respaldo recibido durante sus 50 años de historia y reafirmó su compromiso de seguir creciendo desde sus raíces familiares.