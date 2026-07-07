'Colegium Musicum Madrid' abre el Festival Mare Musicum de Roquetas 2026

COLLEGIUM MUSICUM MADRID, dirigido por Manuel Minguillón a la vihuela, presenta en Roquetas de mar ´Rumbo a Poniente', un espectáculo músico-teatral sobre la primera circunnavegación a la Tierra que comenzó hace 500 años con Fernando de Magallanes al mando.

El actor Alberto Gómez Taboada irá narrando las aventuras y desventuras de los 237 marineros que partieron en cinco naos de Sevilla el 10 de agosto de 1519. Tan sólo 19 marineros regresaron a Sevilla el 8 de septiembre de 1522 en la nao Victoria comandados por el español Juan Sebastián Elcano.

Durante su increíble viaje cantarán la música que conocen de su tierra, conservada Principalmente en los cancioneros renacentistas como el de Palacio, Colombina, Upsala, o Elvas, con música de Juan del Encina, Alonso Mudarra, Mateo Flecha o Francisco de la Torre entre otros. La parte musical cobrará vida de la mano de un conjunto formado por dos voces, soprano y tenor y tres instrumentos: flauta, percusión y vihuela.

El libreto, escrito por David Álvarez, está inspirado en dos libros. Por un lado “El primer viaje en torno al globo” de Antonio Pigafetta, cronista de Magallanes y uno de los diecinueve supervivientes y por otro lado la biografía “Magallanes” de Stefan Zweig. El espectáculo se articula en diez secciones: Un preámbulo, ocho capítulos y un epílogo. Alberto Gómez encarnará a “el portugués”, uno de los marineros de Magallanes que narrará las dificultades para conseguir convencer a los reyes de la época para acometer el viaje, la complejidad y problemática del propio viaje, tanto naturales como de la tripulación, el propio desenlace tres años después de la partida, además de las consecuencias del mismo para los marineros supervivientes y para la propia humanidad. Toda esta parte narrativa se entrelaza con las músicas de los cancioneros de la época, que no son un mero acompañamiento de la trama, sino que explican, clarifican y aportan información complementaria a la propia historia para dar como resultado un espectáculo vibrante, dinámico, lleno de emociones y belleza donde conoceremos una de las mayores gestas de la humanidad.

En definitiva, nos encontramos ante un espectáculo novedoso, podríamos denominarlo un “musical renacentista”, donde se une el rigor histórico en la interpretación musical con las nuevas formas de acercar la música antigua al gran público, en este caso mediante el teatro. “Rumbo a Poniente” será sin duda un espectáculo que perdurará en nuestra memoria.

https://www.maremusicum.com/programacion-2026/collegium-musicum-madrid/