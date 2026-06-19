Cóbdar estrena un nuevo bar tienda

La Diputación Provincial de Almería continúa trabajando en su objetivo de que todos los municipios de la geografía almeriense cuenten con, al menos, un bar tienda que cubra las necesidades básicas de los vecinos. Hoy se ha inaugurado el bar tienda ‘La Plaza’ de Cóbdar, el único establecimiento de estas características del municipio, que permite a riblancos y visitantes no tener que ir a otra localidad para llenar la despensa o adquirir cualquier producto básico.

El pueblo ha vivido una pequeña fiesta con este acontecimiento. El bar ya se encontraba en funcionamiento desde el último trimestre de 2025, pero seguía faltando esa tienda con la que se ofreciera ese servicio público indispensable para la compra de comestibles, productos de limpieza y otros utensilios de primera necesidad. Desde este jueves Cóbdar ya tiene su bar tienda perfectamente integrados, con la zona de bar en la parte superior, y la tienda y el almacén de ambos establecimientos en la planta baja, con acceso independiente desde la calle Morisco a la zona de tienda.

En el acto de inauguración han intervenido el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina y el alcalde de Cóbdar, Raúl Granero. También han asistido a este día histórico para el municipio la diputada de Emprendimiento e Iniciativas Europeas, Esther Álvarez; la gerente del bar tienda ‘La Plaza’, Juana María Martínez, el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzlra, Antonio Ramón Salas, miembros de la corporación municipal y numerosos vecinos.

El presidente, José Antonio García Alcaina, ha celebrado que “con esta tienda que acabamos de inaugurar, junto al bar que ya existe, conseguimos atender las necesidades más básicas de todos los riblancos. Ya no tendréis que conducir hasta Olula o Albox para llenar la despensa, sino que en la tienda ‘La Plaza’ encontraréis todo lo necesario para el hogar”.

En esta línea, García Alcaina ha señalado que “este tipo de acciones, que no suponen en sí una gran inversión, son de las más importantes que emprende la Diputación de Almería porque damos forma a uno de los objetivos más determinantes: Que todos los pueblos de la provincia cuenten con un bar tienda porque un municipio con un establecimiento así, significa que este pueblo tiene vida y futuro. Conseguimos igualar oportunidades entre almerienses y fijar la población”.

Por su parte, el alcalde de Cóbdar, Raúl Granero ha explicado que hoy es un día de orgullo y agradecimiento para Cóbdar, porque la apertura de este nuevo bar-tienda representa mucho más que un comercio: “Se convierte en el único bar y la única tienda del municipio, consolidándose como un espacio vital de reunión para los vecinos y una herramienta clave para contener y revertir la despoblación. Este logro es el resultado de un compromiso firme de la Diputación de Almería que, a través de servicios esenciales e inversiones extraordinarias que superan los 700.000 euros en nuestro municipio, dota a nuestro pueblo de las oportunidades necesarias para fijar el arraigo y garantizar el bienestar rural”.

Asimismo, ha explicado que detrás de esta realidad hay un inmenso trabajo en equipo “Esta placa conmemorativa pertenece a todos los que se han implicado e ilusionado, y nos impulsa a seguir trabajando con imaginación, conocimiento legal y persistencia ante las administraciones para cubrir las necesidades de nuestros vecinos y seguir soñando con ser pueblo”.

La adaptación del edificio municipal que acoge el bar tienda se ha llevado a cabo por parte de Diputación con una inversión de 25.000 euros. Para la tienda se ha adecuado un local de casi 92 m2 como tienda con acceso independiente desde la calle Morisco. El local se ha distribuido estratégicamente en un área de tienda de 42,00 m² y un espacio trasero de 37,50 m². Este último se ha concebido como trastienda-almacén para dar un servicio logístico conjunto tanto para las necesidades del bar como de la tienda.