Cierran 500 plazas de aparcamiento en Torrecárdenas para las obras del nuevo parking

Las obras del nuevo parking en altura que dotarán al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería de 2.000 nuevas plazas de aparcamiento van a obligar a cerrar desde las 16,00 horas de este miércoles, 1 de julio, la parcela donde se realizarán las obras y que, hasta ahora, proporcionaba estacionamiento para unos 500 vehículos. En este sentido, La actuación en el área de aparcamiento de la zona norte del recinto hospitalario conllevará modificaciones en las condiciones habituales de acceso y estacionamiento. De este modo y con el objetivo de reducir el impacto del cierre del parking, se recuerda a los usuarios que existen plazas de estacionamiento en el Centro Comercial Torrecárdenas, que dispone de un servicio de autobús-lanzadera que conecta este espacio con el recinto hospitalario en horario de 7,30 a 15,30 horas de forma ininterrumpida.

En el caso desde el centro de la ciudad, las recomendaciones pasan por el uso del transporte público para los desplazamientos al hospital, así como la planificación anticipada de los trayectos. De igual modo, y en la medida de lo posible, se aconseja la utilización de fórmulas de movilidad compartida para contribuir a reducir la afluencia de vehículos. En cualquier caso, el hospital continuará informando a través de sus canales habituales de cualquier actualización relacionada con estas actuaciones, así como de las medidas de movilidad que se adopten durante el desarrollo de los trabajos. Así, han trasladado su disculpas ante las molestias que estas obras pueda causar a profesionales y usuarios.

UNA NUEVA ROTONDA

La empresa encargada de las obras obtuvo el pasado viernes la licencia de obras para comenzar con la construcción del aparcamiento de seis plantas con capacidad para albergar a más de 2.000 vehículos tras implementarse una serie de mejoras de accesibilidad que suponen la incorporación de una rotonda para mejorar los flujos de entrada y salida al aparcamiento. La obra prevé resolver un déficit de más de 500 plazas de aparcamiento en el recinto del centro sanitario de referencia de Almería. El documento da cuenta del crecimiento del complejo hospitalario durante los últimos años, lo que hace necesario dimensionar el aparcamiento a través de la parcela ubicada junto al acceso al recinto sanitario, a fin de proporcionar a los usuarios y acompañantes de los distintos servicios un lugar en el que estacionar.

El SAS señala que junto con los ingresos, el centro hospitalario contará en breve con un nuevo edificio de consultas externas que se unirá a otros servicios como cirugía sin ingreso u hospitales de día, lo que incrementa la afluencia diaria de pacientes y acompañantes. Así, el nuevo edificio estará destinados tanto a público como a trabajadores, con la finalidad de facilitar a los usuarios, familiares y al personal del Hospital el estacionamiento de sus vehículos en las dependencias del mismo "en condiciones adecuadas de accesibilidad, comodidad y seguridad" frente a los estacionamientos actuales, alguno de ellos en terreno sin asfaltar y a la intemperie. En este sentido, destacar que tras la construcción, la empresa contará con un contrato de concesión de las instalaciones durante 40 años, salvo que se reduzca el plazo en la oferta del adjudicatario.

Cabe destacar que la nueva instalación incluye como dotación una nueva cafetería, cuyo importe se estima en 828.212,88 euros dentro del presupuesto total de actuación, la cual servirá también para distribuir los accesos peatonales al parking desde la cubierta, cuya altura será coincidente con la del acceso principal el edificio del hospital. El espacio de restauración contempla una superficie de más de 1.000 metros cuadrados, más de un tercio dedicada a un área de mesas y también una amplia terraza. La misma planta también prevé la instalación de una ludoteca con sala de juegos, terraza y aseos propios.