'Chatungla', una reflexión teatral sobre las segundas oportunidades

'Chatungla', el teatro que estimula las capacidades creativas y altruistas

Desde su formación en el 2002 en Murcia, la Cía Teatro Siflo se ha dedicado exclusivamente al mundo de la infancia descubriendo que es posible suscitar el interés de niños y adultos, juntos, en el mismo evento teatral.

A lo largo de estos años han experimentado técnicas muy diferentes para perseguir un tipo de teatro basado en el lenguaje visual de los objetos y los materiales como semilla para la creación de historias en una permanente búsqueda artística.

Sus espectáculos intentan siempre involucrar a los niños para ofrecerle la ocasión de vivir el teatro como lugar de participación y aprendizaje.

Elementos previamente desechados y que con una buena dosis de creatividad y transformación quedan listos para exhibirse en un gran y atrevido espectáculo.

Es un festival de la chatarra, lo más ordinario que se convierte en extraordinario, un juego antiguo que, en estos momentos de recuperación, nos transporta teatralmente hacia una gran sonrisa.

El jueves 6 de agosto a las 21,30 horas en el paseo marítimo de Aguadulce.

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