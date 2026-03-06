COACHING

Charla motivacional desde el libro 'Relatos para avanzar' en Roquetas

Rubén Martínez Reche, co-autor: "Yo hablaría más de bienestar emocional que de felicidad"

Onda Cero Almería

Roquetas de mar |

Taller literario motivacional en torno al libro 'Relatos para avanzar. Busca tu llave interior" en Roquetas el 12 de marzo

Sala de conferencias de la Plaza de Toros a las 17 h con entrada libre hasta completar aforo

La obra, escrita por Rubén Martínez y Agustín Galiana, alcanza una tercera edición que viene mejorada con respecto a las anteriores.

Un estudio que sugiere parar para reparar, aprender a gestionar las emociones y el fracaso, asumir lo negativo como complemento a lo positivo, que cada situación sea una lección.

El evento promovido por Cruz Roja "va de la vida", de adquirir técnicas y adoptar actitudes para moldear nuestras decisiones y a nosotros como seres humanos.

El volumen ha sido editado en Círculo Rojo.

