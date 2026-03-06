Charla motivacional desde el libro 'Relatos para avanzar' en Roquetas

Taller literario motivacional en torno al libro 'Relatos para avanzar. Busca tu llave interior" en Roquetas el 12 de marzo

Sala de conferencias de la Plaza de Toros a las 17 h con entrada libre hasta completar aforo

La obra, escrita por Rubén Martínez y Agustín Galiana, alcanza una tercera edición que viene mejorada con respecto a las anteriores.

Un estudio que sugiere parar para reparar, aprender a gestionar las emociones y el fracaso, asumir lo negativo como complemento a lo positivo, que cada situación sea una lección.

El evento promovido por Cruz Roja "va de la vida", de adquirir técnicas y adoptar actitudes para moldear nuestras decisiones y a nosotros como seres humanos.

El volumen ha sido editado en Círculo Rojo.