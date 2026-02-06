Carboneras se promociona como destino para desconectar con nueva campaña turística y web renovada

El Ayuntamiento de Carboneras ha lanzado su nueva campaña de promoción turística para este año bajo el lema “Desconecta, para conectar con lo que importa”, una iniciativa que llega acompañada de la presentación de la renovada web de Turismo, pensada para facilitar al visitante toda la información necesaria antes y durante su estancia. La campaña fue presentada en el Castillo de San Andrés ante representantes del sector turístico local, con la participación del alcalde, Salvador Hernández; la diputada provincial de Turismo, María José Herrada; y la concejala del área, Juana García.

La propuesta promocional mira ya a 2026 y apuesta por un modelo de turismo centrado en la calma, la naturaleza y el patrimonio, invitando a desconectar del entorno digital para disfrutar de la esencia mediterránea del municipio. La campaña se estructura en torno a las cuatro estaciones y se dirige a distintos perfiles de viajeros, desde familias hasta parejas, personas que viajan solas y público sénior.

Durante el acto, el alcalde destacó el papel clave de empresarios y profesionales del sector, a los que definió como fundamentales para mantener la actividad turística durante todo el año. En este sentido, subrayó el esfuerzo municipal por consolidar Carboneras como destino los 365 días y agradeció el trabajo desarrollado desde el área de Turismo para mejorar la calidad de la oferta.

Por su parte, la diputada provincial de Turismo señaló que esta campaña supone el inicio de una estrategia específica para reforzar la proyección de Carboneras como uno de los destinos referentes de la provincia. Asimismo, puso en valor la nueva web turística como una herramienta útil tanto para visitantes como para empresas, al centralizar recursos, contactos y propuestas de experiencias.

La promoción tendrá alcance autonómico y nacional, con especial atención en los próximos meses a ciudades del norte de España como Santander, Vitoria y Pamplona, aprovechando la conexión aérea entre Almería y Santander. La nueva web, www.turismocarboneras.es, destaca por su diseño intuitivo y por ofrecer planes personalizados según el tipo de viaje, la movilidad o los intereses del visitante.

El Ayuntamiento anunció además nuevos proyectos para enriquecer la experiencia turística, como la creación de una ruta interpretativa con tótems y audioguía por el municipio y una audioguía específica para el Castillo de San Andrés, iniciativas que cuentan con el apoyo de entidades supramunicipales.