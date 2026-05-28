'Campus Rural': Aprendizaje práctico + Turismo

El Programa 'Campus Rural' es una iniciativa desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en colaboración con el Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que permite a los universitarios de cualquier titulación oficial o propia realizar prácticas formativas en entornos rurales.

El programa apuesta por las potencialidades del territorio, la promoción del empleo joven y el impulso del talento local, fomentando la vinculación de la población de diferentes zonas con los espacios rurales, generando nuevas formas de arraigo y vínculo, que impulsen la actividad y creen oportunidades de empleo en el territorio.

Además, Tardeo Olula; Concurso Provincial de Vinos Artesanos en Abrucena; Orgullo Dalías; Día de la Comarca del Bajo Andarax; Mascotada Solidaria en Fines; Encuentro de Encajeras en Huércal Overa; Rider Andalucía en Cuevas del Almanzora;...

De lunes a viernes a las 12,50 h, avivamos el turismo km 0 con Pepe Ballesteros