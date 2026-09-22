Calar Alto detecta dos bolas de fuego sobre el Golfo de Cádiz y la costa de Marruecos

El observatorio astronómico de Calar Alto, ubicado en Gérgal, ha detectado dos nuevos fenómenos luminosos que han surcado el cielo a gran velocidad. Se trata de dos bolas de fuego, una de origen asteroidal y otra cometario, que pudieron observarse sobre el Golfo de Cádiz y frente a la costa de Alhucemas, en Marruecos.

Según los datos recopilados por el centro almeriense, el primero de estos acontecimientos se produjo el 19 de septiembre, a las 4:14 horas. El segundo tuvo lugar al día siguiente, a las 20:47 horas, poco antes de la puesta de sol. Este último llamó especialmente la atención porque pudo contemplarse todavía con bastante luz natural.

Los estudios realizados por el profesor José María Madiedo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), sitúan la velocidad del objeto asteroidal en unos 97.000 kilómetros por hora. La roca comenzó su recorrido a una altitud aproximada de 98 kilómetros sobre el Golfo de Cádiz y también fue captada por otras seis estaciones de observación, entre ellas varias situadas en Huelva, Granada y Sevilla.

Por su parte, el bólido de origen cometario alcanzó una velocidad estimada de 65.000 kilómetros por hora y apareció inicialmente a unos 91 kilómetros de altura. Además de Calar Alto, el fenómeno fue registrado desde los observatorios de La Sagra, en Granada; Olocau, en Valencia; y Mazagón, en Huelva.

Estos dos episodios se suman a otros tres fenómenos detectados por Calar Alto durante los días 10 y 11 de septiembre. Entre ellos destaca un sprite, un destello rojizo relacionado con una intensa tormenta, y un superbólido originado por un fragmento desprendido de un cometa. Este último penetró en la atmósfera al noroeste de las Islas Baleares a una velocidad estimada de 238.000 kilómetros por hora.