ESPACIO DE TURISMO

'Benatur', turismo de naturaleza en Benecid, Fondón, Fuente Victoria

Un homenaje al medioambiente con motivo de su día internacional. Más meditación, menos medicación.

Onda Cero Almería

Almería |

La vegetación, el agua, los alimentos, el hospedaje y la tranquilidad son los pilares sobre los que se edifica 'Benatur'.

Una jornada medioambietal que se celebra en Benecid, Fondón y Fuente Victoria, alcanzando en 2026 su tercera edición.

Se desarrollará desde el sábado 6 de junio, con una serie de propuestas abiertas a la participación de todo el público y no necesitadas de inscripción previa.

Actividad, convivencia y meditación.

Además, para el humorista Josema Yuste Almería es una tierra de carácter; 'Primeras Jornadas de Arqueología e Historia Ciudad de Mojácar'; Cariatiz estrena merendero;...

De lunes a viernes a las 12,50 h viajas sin darte cuenta, con Pepe Ballesteros

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