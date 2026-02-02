Barcelona y Málaga, nuevas citas para la innovación de ‘Sabores Almería’

La Diputación Provincial lleva la excelencia de ‘Sabores Almería’ a dos grandes eventos gastronómicos que se celebran del 2 al 4 de febrero en sendos puntos estratégicos del país como Barcelona y Málaga. Las empresas de ‘Sabores Almería’ darán a conocer su innovación y calidad en Barcelona Wine Week, uno de los foros vitivinícolas más importantes del mundo y, además, otras diez empresas de la marca gourmet de la provincia participan en H&T Málaga, el Salón de Innovación en Hostelería donde asisten profesionales del sector HORECA, hoteles, restaurantes y caterings o cafeterías.

En Barcelona, ‘Sabores Almería’ se estrena por vez primera en su historia con cuatro bodegas: Cristina Calvache, Bodega Palomillo, Bodega Sierra Almagrera y Cepa Bosquet, llevan sus vinos a esta cita clave para el mundo del vino que se lleva a cabo en la Fira de Barcelona, Montjuïc. Allí dispondrán de un espacio individualizado para reuniones y presentaciones a profesionales. Además, el sumiller almeriense José Moreno dirigirá una cata con los caldos de estas cuatro bodegas que presentará bajo el título ‘Vinos almerienses del Mediterráneo’.

En Málaga, Diputación contará con un espacio propio de más de 30 metros cuadrados donde diez empresas de la marca darán a conocer y probar sus elaboraciones. Se trata de un espacio diáfano y cómodo que favorece el encuentro entre los empresarios y los profesionales con el objetivo de difundir los productos almerienses y su idoneidad para cubrir las necesidades de los profesionales del sector que acuden a este evento, uno de los más importantes de sus características del sur español.

Las empresas de ‘Sabores Almería’ que mostrarán sus productos en H&T Málaga son Industrias Cárnicas Diego Molina, Embutidos y Jamones PeñaCruz, El Castillico, Lorusso, Oleo Almanzora, Industrias Cárnicas Campohermoso, Aceite Campos de Uleila, Raíces de Almajalejo, Turrones Olula de Castro y Hortofrutícola Costa de Almería.

En este sentido, el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha explicado que “estamos presentes en estos importantes foros con el objetivo de seguir promocionando la excelencia de las empresas que conforman la marca y que, en este caso, tanto los profesionales del sector hostelero como los especializados en vino incorporen los productos de la marca en sus cartas, puntos de distribución y recetas. Ambos son magníficos escaparates para tener acceso a las principales empresas del sector que trabajan en zonas tan estratégicas para la hostelería y el turismo como Barcelona y la Costa del Sol”.

Por otro lado, Carlos Sánchez ha remarcado el “buen momento” que atraviesa el proyecto de ‘Sabores Almería’ con la consolidación de su presencia en las ferias nacionales e internacionales más importantes, con el reciente éxito cosechado en ‘Madrid Fusión’ o la apuesta por la internacionalización de las empresas, la buena marcha el Espacio Gourmet en el Paseo de Almería, número 34 y la tienda online, o la aceptación del Club para la fidelización de clientes.

Barcelona Wine Week se convierte en la gran cita profesional del vine español con una destacada presencia de compradores internacionales. Este año la feria se desarrolla bajo el lema ‘Sostenibilidad real y la resiliencia climática’. Funciona como un centro de negocios diseñado para conectar bodegas españolas con compradores de todo el mundo. En esta edición, la sexta, participan más de mil expositores y se espera la asistencia de más de 21.000 profesionales del sector.

H&T Málaga se ha consolidado como el punto de encuentro tecnológico del sur de Europa. Sus ejes para este año son Inteligencia Artificial y Digitalización; Sostenibilidad Práctica; Gastronomía de Vanguardia o Networking de Alto Nivel con más de 590 empresas expositoras, como el lugar ideal para negociar con proveedores de equipamiento, servicios y productos de alimentación premium.