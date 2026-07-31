El Ayuntamiento refuerza sus medidas para aumentar la oferta de alquiler y combatir la ocupación

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, aseguró que el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales prioridades del equipo de gobierno municipal y anunció nuevas medidas para favorecer el mercado del alquiler.

Durante una entrevista concedida en el programa Faro en Faro, la regidora destacó el funcionamiento de Almería Alquila, un servicio municipal destinado a poner en contacto a propietarios e inquilinos ofreciendo garantías jurídicas a ambas partes.

Vázquez explicó que el Ayuntamiento incluso contempla ayudas para rehabilitar viviendas que necesitan pequeñas actuaciones antes de salir al mercado del alquiler, recuperando posteriormente esa inversión con los ingresos obtenidos por el arrendamiento.

Asimismo, recordó la reciente puesta en marcha de una oficina y una guía municipal contra la ocupación ilegal con el objetivo de aportar mayor tranquilidad a los propietarios.

La regidora reconoció que el problema de la vivienda requiere la implicación de todas las administraciones, aunque defendió que el Ayuntamiento está poniendo en marcha todas las herramientas que tiene a su alcance para incrementar la oferta de viviendas disponibles y facilitar el acceso al alquiler.