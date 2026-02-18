El Ayuntamiento de Níjar reclama más Guardia Civil ante el aumento de robos en el campo

El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, junto a los ediles de Agricultura y Seguridad, Jesús Guerrero y Mónica Morales, ha mantenido encuentros con agricultores del municipio que han sido víctimas de robos en sus fincas en las últimas semanas. Durante la visita, el regidor escuchó de primera mano sus preocupaciones y les trasladó el respaldo del Ayuntamiento ante esta situación.

Garrido aprovechó para reclamar al Gobierno de España un refuerzo urgente de efectivos y recursos para la Guardia Civil, cuerpo responsable de la seguridad en las zonas rurales e invernaderos del término municipal. Según explicó, la falta de agentes dificulta la vigilancia de un territorio tan amplio y con características tan específicas como el Campo de Níjar.

El alcalde recordó que ya se ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno la convocatoria de una Junta Local de Seguridad con el objetivo de analizar tanto el aumento de robos en explotaciones agrícolas como otros problemas de seguridad, entre ellos la presencia diaria de narcolanchas frente a la costa nijareña.

Desde el ámbito municipal, Garrido destacó el esfuerzo realizado en los últimos años para mejorar la seguridad. Señaló que la plantilla de la Policía Local se ha incrementado hasta alcanzar el mayor número de agentes de su historia, se han puesto en marcha nuevas unidades como la patrulla marítima y la patrulla rural —que retomará su actividad en marzo— y se mantiene activo un dispositivo especial de vigilancia preventiva. A ello se suma la renovación completa de los vehículos policiales y la construcción del nuevo parque de bomberos, actuaciones que, según subrayó, se han llevado a cabo en menos de tres años de mandato.