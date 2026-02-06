El Ayuntamiento de Níjar exige explicaciones por los continuos cortes de luz en el municipio

El Ayuntamiento de Níjar ha comunicado oficialmente a la compañía E-Distribución Redes Digitales SLU su malestar ante los continuos fallos en el suministro eléctrico que están afectando a diferentes puntos del municipio, con especial incidencia en las zonas costeras. Según el Consistorio, estas interrupciones se han agravado de forma notable en las últimas semanas.

El alcalde, José Francisco Garrido, ha enviado un escrito a la empresa distribuidora en el que solicita explicaciones precisas sobre el origen de los cortes, así como información actualizada sobre las actuaciones llevadas a cabo para mejorar la red eléctrica y el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos.

Desde el gobierno municipal se reconoce que, en ocasiones puntuales, factores externos como fenómenos meteorológicos adversos, entre ellos episodios recientes de fuertes vientos, pueden influir en el servicio. No obstante, el Ayuntamiento advierte de que localidades como Agua Amarga sufren problemas eléctricos de forma recurrente durante todo el año, lo que provoca importantes trastornos tanto a la población residente como a la actividad económica y a los servicios públicos.

En los últimos días, el Ayuntamiento ha recibido numerosas reclamaciones vecinales relacionadas con cortes de luz en Agua Amarga, algunas de las cuales no aparecían reflejadas en los canales oficiales de información sobre incidencias. Además, el día anterior se produjo una interrupción prolongada del suministro que no quedó resuelta hasta las 20:55 horas, según los datos registrados por el sistema municipal de alumbrado.

El Consistorio recuerda que en el encuentro celebrado el 24 de julio de 2025 en la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas, la propia empresa distribuidora presentó un plan de mejoras en la red de media tensión con el objetivo de reducir estas incidencias. En aquella reunión, el Ayuntamiento de Níjar expresó su disposición a colaborar activamente dentro de sus competencias.

“El municipio no puede asumir como algo habitual los cortes de electricidad. Los vecinos y el tejido empresarial necesitan explicaciones y soluciones eficaces, especialmente en un territorio donde el turismo y los servicios tienen un peso fundamental”, ha manifestado el alcalde.

Por último, desde el Ayuntamiento se reclama que cualquier incidencia sea solucionada en el menor tiempo posible y que se facilite información clara y transparente sobre las actuaciones previstas y su calendario, reiterando la voluntad municipal de cooperación para lograr un suministro eléctrico fiable y de calidad en todo el término municipal.