El Almería refuerza su favoritismo tras el empate en La Rosaleda

El empate sin goles en La Rosaleda ha reforzado el favoritismo del Almería para lograr el ascenso a Primera División. Según las estimaciones de Betfair, los rojiblancos cuentan ahora con un 63,8% de probabilidades de regresar a la élite, frente al 36,2% que conserva el Málaga antes del encuentro de vuelta.

La mejora del conjunto dirigido por Rubi es notable, aunque no definitiva. Antes del partido de ida, las opciones de ascenso del Almería se situaban en el 56,9%, por lo que el 0-0 obtenido en Málaga ha incrementado sus posibilidades sin llegar a dejar ni mucho menos sentenciada la eliminatoria. Los blanquiazules, por su parte, siguen muy vivos en la pelea por regresar a Primera División.

La vuelta se disputará en el UD Almería Stadium, un factor que ayuda a explicar la ventaja rojiblanca en los pronósticos. Además, el equipo almeriense cuenta con la ventaja clasificatoria tras haber finalizado tercero en la fase regular. Si la eliminatoria termina empatada después de los 180 minutos y una posible prórroga, el ascenso será para los de Rubi.

La vuelta favorece al Almería

Las previsiones para el encuentro decisivo también sitúan por delante al conjunto rojiblanco. Betfair otorga al Almería un 44,7% de probabilidades de victoria en el partido de vuelta, mientras que el triunfo del Málaga alcanza el 29,8% y el empate reúne un 25,5% de opciones.

Sin embargo, existen varios factores que mantienen la igualdad en la final. Las estimaciones conceden un 57% de probabilidades a que ambos equipos consigan marcar, mientras que la posibilidad de un nuevo 0-0 apenas alcanza el 6,9%. Además, el Málaga ha demostrado durante toda la temporada su capacidad para competir lejos de La Rosaleda, donde terminó como el quinto mejor visitante de la categoría.

El Almería también encuentra argumentos para el optimismo en su rendimiento como local. Los rojiblancos fueron el mejor equipo de Segunda División en casa durante la fase regular, con 47 puntos sumados ante su afición. Así, aunque la estadística continúa inclinándose del lado almeriense, los pronósticos reflejan que la final sigue abierta y que ambos equipos mantienen opciones reales de conseguir el último billete hacia Primera División