Almería proyecta dar una nueva vida a la antigua Estación de Ferrocarril como espacio cultural

El Ayuntamiento de Almería quiere recuperar la antigua Estación de Ferrocarril y darle una nueva vida como espacio cultural, turístico y de encuentro para vecinos y visitantes. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha presentado el avance del anteproyecto municipal, que pretende servir como documento de partida para negociar con Adif el futuro del histórico edificio y de los terrenos que lo rodean.

La propuesta llega en un momento clave para la transformación del entorno ferroviario, coincidiendo con el avance de las obras del soterramiento y la futura llegada de la Alta Velocidad. El Consistorio considera que este cambio obliga a definir con antelación los nuevos usos de una zona que está llamada a convertirse en uno de los principales espacios de centralidad de la capital.

El proyecto contempla convertir el edificio en un gran espacio cultural, respetando su protección patrimonial y procurando que la intervención sea lo menos invasiva posible. En la planta baja se plantea un espacio central polivalente, salas de proyección y exposición, galerías culturales y zonas destinadas a restauración, además de recuperar el antiguo andén como espacio cultural y terraza cubierta.

La planta superior incorporaría, entre otras instalaciones, una sala multiusos y un Centro de Interpretación Ferroviaria. Este espacio estaría dedicado a explicar la importancia que el ferrocarril ha tenido en el desarrollo económico, social y urbano de Almería y su provincia. El Ayuntamiento también propone aprovechar otros espacios del inmueble, como la azotea y las zonas que actualmente tienen un uso provisional junto a la estación de autobuses.

Uno de los aspectos destacados del anteproyecto es la actuación prevista en el entorno posterior de la estación. El Ayuntamiento propone crear allí un corredor verde y peatonal que conecte la antigua estación con el Parque de la Estación y el Cable Inglés, generando una continuidad con los nuevos espacios urbanos que surgirán tras el soterramiento de las vías.

El Consistorio insiste en que se trata de una propuesta abierta al diálogo, ya que Adif mantiene la propiedad tanto del edificio como de los terrenos. En caso de alcanzarse un acuerdo que permita la cesión del inmueble, el Ayuntamiento asegura que estaría dispuesto a asumir tanto la actuación como su financiación.

La alcaldesa ha anunciado además que ya ha solicitado una reunión con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, para abordar este anteproyecto y los futuros usos de los terrenos ferroviarios. Entre las cuestiones que el Ayuntamiento quiere tratar está también la ubicación del futuro centro de control del tráfico ferroviario, defendiendo que permanezca en Almería y ofreciendo estudiar alternativas municipales si fuera necesario.

La recuperación de la antigua estación se integra así en la estrategia municipal para transformar todo el ámbito ferroviario con la llegada de la Alta Velocidad. El Ayuntamiento plantea combinar nuevos espacios verdes, actividad económica y dotaciones con la recuperación de elementos patrimoniales como el Cable Inglés y la propia estación, con el objetivo de incorporar este edificio histórico a la vida cotidiana de la ciudad.