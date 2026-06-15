El Almería se jugará el ascenso en el Estadio de los Juegos Mediterráneos

Habrá que esperar al sábado para conocer qué equipo andaluz subirá a Primera División. Tras el empate final que firmaron el Málaga CF y la UD Almería en La Rosaleda, el ascenso a primera se decidirá en la vuelta del 'play-off' de vuelta que tendrá lugar en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. La cita tendrá lugar a partir a partir de las 21 horas del próximo sábado y será la cita más importantes de la temporada para la UD Almería. Y es que el conjunto rojiblanco afrontará el partido decisivo con el objetivo de regresar a la máxima categoría del fútbol español. Así, el Almería podría tener la oportunidad de jugarse el ascenso en casa como ya lo hizo allá por el 2007 con Unai Emery como entrenador del primer equipo y en 2013 con Javi Gracia a la cabeza, esta última en 'playoff'.

Tras un encuentro de ida muy igualado, la eliminatoria llega abierta, lo que convierte el duelo de vuelta en una auténtica final. Se espera una gran entrada y la afición rojiblanca prepara un recibimiento especial al autobús del equipo así como un ambiente de gala en las gradas, convencida de que el apoyo desde la grada puede convertirse en un factor decisivo. Con noventa minutos, o incluso una posible prórroga y tanda de penaltis por delante, el Almería buscará escribir un nuevo capítulo en su historia reciente y recuperar su lugar entre los mejores equipos del fútbol español.

Destacar que desde que se instauró en la temporada 2011/12 este sistema de ascenso con privilegios al tercer clasificado, todos los locales que empataron la final en la ida terminaron ascendido. Cabe destacar que en caso de empate tras la conclusión de la prórroga, la UD Almería sería equipo de Primera División.