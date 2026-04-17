El PP de Almería exige convocar la Mesa de las Infraestructuras por el retraso del AVE

Un grupo de representantes del Partido Popular de Almería, tanto en el Congreso como en el Senado, ha reclamado la convocatoria urgente de la Mesa de las Infraestructuras con el objetivo de analizar en profundidad la situación de las comunicaciones en la provincia y abordar lo que consideran un problema histórico, el aislamiento ferroviario.

Los diputados Ana Martínez Labella, Maribel S. Torregrosa y Rafael Hernando, junto a los senadores Carmen Belén López y Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, han defendido que este foro debe servir como un espacio de trabajo conjunto entre administraciones, agentes sociales y representantes políticos para definir prioridades reales y exigir soluciones concretas a los retrasos acumulados en materia ferroviaria.

Desde el PP almeriense sostienen que las conexiones de la provincia siguen siendo uno de sus principales puntos débiles y que esta situación condiciona el desarrollo económico y la movilidad de los ciudadanos. En este sentido, critican lo que consideran una falta de compromiso del Gobierno central con Almería en materia de infraestructuras.

Durante sus declaraciones, la diputada Ana Martínez Labella ha insistido en que, aunque las obras del soterramiento en la capital avanzan a buen ritmo y supondrán una mejora importante para la ciudad, ese proyecto no resuelve el problema de fondo. Según ha señalado, la llegada de la Alta Velocidad sigue aplazándose y actualmente no se espera hasta 2030, siempre que no haya nuevos retrasos.

La dirigente popular ha recordado que los plazos para la llegada del AVE han ido cambiando con el tiempo, de la previsión inicial de 2023 durante la etapa de gobierno del Partido Popular, se pasó posteriormente a 2026, luego a 2027 y finalmente a 2030. Para el PP, esta sucesión de fechas refleja, según su versión, una falta de planificación y ejecución que ha perjudicado a la provincia.

Además, han mostrado preocupación por algunos tramos concretos de la infraestructura, como el Lorca-Pulpí, donde temen que puedan producirse más demoras. También han advertido de la situación de la futura conexión ferroviaria con Granada y Antequera, que, según los calendarios actuales de ADIF, no comenzaría hasta 2028 y que todavía se encuentra en fases preliminares de estudio.

En su intervención, Martínez Labella ha lamentado que, mientras en otros puntos de Europa se apuesta por una movilidad moderna y sostenible, Almería continúe dependiendo de servicios ferroviarios que consideran insuficientes. Ha citado como ejemplo trayectos muy largos hacia Madrid, conexiones complicadas con Sevilla y una red con pocas frecuencias y problemas recurrentes.

A todo ello suman, según su denuncia, incidencias frecuentes, limitaciones de velocidad y una infraestructura que no responde a las necesidades actuales de la provincia. Por este motivo, defienden que es necesario adoptar medidas adicionales mientras no se complete la llegada de la Alta Velocidad.

Entre esas propuestas, el Partido Popular ha planteado incluso la posibilidad de declarar la línea aérea Madrid-Almería como Obligación de Servicio Público, con el objetivo de mejorar la conectividad mientras continúan las obras ferroviarias.

Finalmente, los representantes populares insisten en que Almería no puede seguir acumulando retrasos en infraestructuras estratégicas y reclaman al Gobierno central que asuma responsabilidades y acelere los proyectos pendientes, al considerar que son clave para el desarrollo económico y la cohesión territorial de la provincia.