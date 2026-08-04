El Almería encarrila la millonaria venta de Lopy al Al Ittihad

La UD Almería está a punto de cerrar una de las operaciones más importantes de este mercado estival. El club rojiblanco tiene muy avanzadas las negociaciones con el Al Ittihad para el traspaso de Dion Lopy, una venta que alcanzaría un montante de 19 millones de euros y reservaría un 10% de una futura plusvalía al conjunto indálico. Concretamente, este precio se desglosaría en 13 millones de euros fijos y 6 millones de euros en variables, eso sí, de fácil consecución. Las conversaciones entre ambas entidades se encuentra en su fase definitiva y únicamente restan los últimos flecos para formalizar la operación que supondría una importante inyección económica para el cuadro andaluz. El mediocentro senegalés, de 23 años, tendría previsto poner fin a su trayectoria como rojiblanco pasando el pertinente reconocimiento médico previo a incorporarse al conjunto saudí.

Lopy aterrizó en tierras almerienses en el verano de 2023 procedente del Stade de Reims a cambio de unos 6,5 millones de euros, donde los franceses se guardaron un 20% de la plusvalía de una futura venta que ahora pasará a cobrar. Desde entonces se ha consolidado como una pieza clave en el centro del campo rojiblanco gracias a su despliegue físico, capacidad de recuperación y equilibrio táctico. Su progresión, para sorpresa de nadie, ha ido despertando el interés de varios clubes verano tras verano, rechazando propuestas como la del Niza y el Everton, considerando el Almería que eran insuficientes las cantidades ofrecidas. Su marcha permitirá al conjunto dirigido por Xavier García Pimienta afrontar con mayor margen económico la recta final del mercado de fichajes.

Pero el senegalés podría no ser el único centrocampista en abandonar la disciplina rojiblanca en las próximas horas. Desde Serbia apuntan a que Iddrisu Baba también tiene muy encaminada su salida con destino al Partizán de Belgrado. Incluso llegan a asegurar que estaría previsto que el internacional ghanés viaje este mismo martes para pasar el reconocimiento médico previo a la firma de su nuevo contrato. De concretarse ambas operaciones, el técnico catalán perdería a dos futbolistas con experiencia en la medular, aunque el club también aliviaría la elevada competencia existente en esa parcela del campo tras las incorporaciones realizadas durante este verano.

El amistoso de este martes frente al Al Nassr en Portugal puede ofrecer las primeras pistas definitivas sobre el desenlace de ambas operaciones. La ausencia de ambos o incluso la no participación en el encuentro sería un claro indicio de que sus respectivos traspasos se encuentran ya en la recta final.