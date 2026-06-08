Almería contará con un centro residencial para personas adultas con TEA

La Diputación Provincial de Almería y la Asociación Aspapros han reforzado su colaboración para impulsar el que será el proyecto más ambicioso de la entidad, dedicada desde hace más de seis décadas a promover una provincia más inclusiva. Se trata de la construcción de un nuevo complejo que albergará el primer centro residencial para personas adultas con trastorno del espectro autista (TEA) en la provincia.

El edificio, ubicado junto a la actual sede de Aspapros, ofrecerá una atención integral adaptada a las necesidades de sus usuarios. Para avanzar en esta iniciativa, el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, junto al vicepresidente Ángel Escobar, ha mantenido un encuentro de trabajo con la presidenta de la asociación, Mercedes Cuevas, y su gerente, Álvaro Pardo, en el que analizaron los detalles del proyecto y el inicio de las obras.

El complejo contará con una inversión superior a los tres millones de euros y se desarrollará en dos fases. La primera ya está en marcha y ha recibido respaldo institucional: la Diputación ha contribuido con 150.000 euros, la Junta de Andalucía ha aportado 218.800 euros a través de la convocatoria del 0,7% del IRPF de 2025, y el Ayuntamiento de Almería ha cedido una parcela de más de 5.000 metros cuadrados. Aspapros asume el resto de la financiación de esta fase inicial con un millón de euros de fondos propios.

García Alcaina ha destacado la trayectoria de Aspapros y ha reafirmado el compromiso de la Diputación con este tipo de iniciativas, subrayando la importancia de apoyar proyectos que generan un impacto positivo en toda la sociedad. Por su parte, Mercedes Cuevas ha agradecido el respaldo institucional y ha señalado la necesidad de ampliar recursos para personas con discapacidad intelectual, especialmente para quienes finalizan su etapa escolar y carecen de alternativas.

El futuro centro ha sido diseñado específicamente para personas con autismo. Dispondrá de dos unidades de convivencia, con un 85% de habitaciones individuales, y contará con un espacio exterior de más de 2.500 metros cuadrados pensado para el desarrollo de actividades en un entorno seguro y adaptado.

Además, incluirá un servicio de día para 15 personas y ofrecerá 20 plazas residenciales para adultos con TEA, cubriendo así una carencia significativa en la provincia, donde hasta ahora no existía un recurso de estas características.