‘AlmAnimal’, la feria de adopción animal de Almería, se celebrará por primera vez en el centro de la ciudad

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha anunciado la celebración de la V edición de la Feria de la Adopción Animal de Almería, ‘AlmAnimal’, los días 23, 24 y 25 de octubre “por primera vez desde el Mirador de la Rambla, en una zona céntrica de la ciudad, con el objetivo de acercar la protección animal a la ciudadanía, dar visibilidad a los animales que esperan un hogar en el Centro de Protección y Adopción animal Municipal de Almería (CEPAaMA) y seguir fomentando la adopción responsable como la mejor herramienta para luchar contra el abandono”.

Tal y como ha desgranado ante los medios de comunicación el concejal, durante tres días, el recinto preparado para la ocasión se convertirá en un gran espacio de convivencia, educación y sensibilización, con actividades dirigidas a todos los públicas, pensadas para que puedan disfrutar tanto los más pequeños como los jóvenes y las familias.

Así, habrá talleres infantiles, cuentacuentos, gymkanas, demostraciones caninas, exhibiciones de la Unidad Canina de la Policía Local y del Club Canino Ciudad de Almería, consultas veterinarias abiertas, charlas sobre bienestar animal y tenencia responsable, así como diferentes desfiles de adopción donde los perros y gatos que actualmente residen en el CEPAaMA y buscan una familia serán los protagonistas.

Igualmente, habrá un divertido concurso y desfile para los almerienses que quieran participar junto a sus propios animales de compañía, “fomentando así la convivencia, la creatividad y el vínculo tan especial que existe entre las personas y sus mascotas”, ha trasladado el concejal.

Antonio Urdiales ha destacado “especialmente” las actividades relacionadas con el comportamiento animal y la adopción de felinos, “un animal que todavía sigue siendo bastante desconocido y es un excelente compañero para muchas familias”. Por ello, durante la feria habrá charlas impartidas por especialistas y asociaciones colaboradoras con el fin de “dar a conocer mejor sus necesidades, su comportamiento y la forma adecuada de integrarlos en el hogar para garantizar que las adopciones sean exitosas”, ha añadido.

Organizada por el Ayuntamiento de Almería y por Athisa en colaboración con el Club Canino Ciudad de Almería, AlmAnimal volverá a ser un punto de encuentro para asociaciones protectoras, profesionales del sector veterinario, educadores caninos, voluntarios, familias acogedoras y entidades colaboradoras. “El objetivo fundamental de la feria es mostrar el importante trabajo que se realiza cada día en Almería en favor de la protección y el bienestar animal”, ha resumido el concejal.

Cero abandono

Durante la presentación, Antonio Urdiales ha valorado muy positivamente los datos de adopción de animales registrados en el CEPAaMA en lo que va de año. Tiempo en el que ya se ha superado la cifra de 857 alcanzada en 2025. “Actualmente han sido ya 865 los animales que han encontrado una familia con la que pasar el resto de su vida. Se trata de una noticia extraordinariamente positiva que demuestra una creciente concienciación ciudadana y el compromiso de muchos almerienses con la adopción responsable”, ha señalado.

No obstante, ha incidido en que el objetivo municipal es conseguir la cifra de cero abandonos. “Cada adopción es una victoria, pero todavía son muchos perros los perros y gatos que permanecen en el centro de protección esperando una oportunidad”, ha añadido Urdiales, quien ha trasladado su deseo de que eventos como este “sirvan para avanzar hacia una Almería más comprometida con el bienestar animal, donde cada vez sean más las adopciones y menos los abandonos”.

Antonio Urdiales ha finalizado invitando a todos “a visitar durante los tres días la Feria 'AlmAnimal' para conocer de cerca la labor que se realiza en nuestra ciudad en beneficio del bienestar animal, para aprender, para compartir experiencias y, sobre todo, para ofrecer nuevas oportunidades a los animales que todavía están esperando una familia”.