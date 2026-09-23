Los alcaldes de Mojácar y Macael sueñan con el Premio Andalucía del Turismo 2026

La Casa Colón de Huelva acoge este jueves la entrega de los Premios Andalucía del Turismo 2026 con los ayuntamiento de Macael y Mojácar como serios aspirantes

Raúl Martínez, primer edil de Macael, entiende que son los segundos premios más importantes que la Junta otorga y valora muy mucho haber llegado a ser finalista en la modalidad de Interior de Excelencia. Su proyecto de Turismo Industrial asociado a la piedra pasa por ser uno de los más importantes e identitarios de España y el recorrido histórico del mármol macaelense no tiene parangón en ningún otro lugar de nuestro país. Para él, sería otra recompensa a una labor de conjunto entre el empresariado, los vecinos y su ayuntamiento.

Francisco García, regidor de Mojácar, por su parte, presume de lo completo y diverso que es su municipio como destino vacacional de Costa de Excelencia, pero también arraigado en la historia y el trazado urbano de su pueblo. El estar en la terna de finalistas lo considera de antemano un "éxito rotundo, un orgullo. pero, queremos ganar, por supuesto". Llevaban años deseando participar con opciones en estos Premios, representado al Levante Almeriense y a la provincia en general.

De lunes a viernes, a las 12,50 h, bebemos lo más dulce del turismo de cercanía con Pepe Ballesteros