La música se vuelca con el Alzheimer en un concierto solidario de la Agrupación San Indalecio

La Agrupación Musical San Indalecio celebrará el próximo 11 de julio, a las 21:00 horas, su tradicional Concierto Especial de Verano en el Auditorio Municipal Maestro Padilla. La cita servirá como preparación para su participación en el Certamen Internacional de Bandas de Música "Ciudad de Valencia" 2026, considerado el más prestigioso del mundo en esta disciplina.

El concierto se enmarca además en los actos del 35º aniversario de la agrupación y reunirá sobre el escenario a los 110 músicos que representarán a Almería en la Primera Sección del certamen valenciano, que se celebrará el próximo 18 de julio.

El público podrá disfrutar de un repertorio cuidadosamente seleccionado, con obras de algunos de los compositores más destacados del panorama bandístico actual. Tras meses de preparación, la formación afronta uno de los mayores desafíos de su historia con un programa de gran exigencia técnica y artística.

La cita tendrá además un marcado carácter solidario. La recaudación íntegra de las entradas, con un donativo de 5 euros, irá destinada a la Asociación Amigos del Alzheimer de Almería, entidad que trabaja en el apoyo y acompañamiento de personas afectadas por esta enfermedad y de sus familias.

Las entradas ya pueden adquirirse a través de la web de Almería Cultura Entradas y en la taquilla municipal. Además, la organización ha habilitado una fila cero para quienes deseen colaborar con la causa sin asistir al concierto.