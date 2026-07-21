Las '100 Horas del Deporte' regresan a Roquetas con cinco días de competición y actividades para toda la familia

Roquetas de Mar volverá a convertirse este verano en el epicentro del deporte con la celebración de la XXXVIII edición de las '100 Horas del Deporte', que tendrá lugar del 12 al 16 de agosto. El evento reunirá competiciones de trece modalidades deportivas y un amplio programa de actividades dirigidas a todos los públicos.

El alcalde, Gabriel Amat, ha destacado durante la presentación que esta cita es "mucho más que una competición deportiva", al convertirse en un espacio de convivencia para familias, clubes y deportistas. En la misma línea, el concejal de Deportes, José Juan Rubí, ha animado a la ciudadanía a participar en una edición que volverá a congregar a miles de personas.

Las inscripciones online estarán disponibles del 15 de julio al 6 de agosto a través de la página web oficial para la mayoría de las competiciones y actividades. También se habilitará un periodo de inscripción presencial los días 5 y 6 de agosto en el Pabellón Máximo Cuervo de Aguadulce y en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar.

El programa incluye competiciones de ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol 7, fútbol sala, natación, pádel, petanca, tenis, tenis de mesa, voleibol y vóley playa, que se disputarán en distintas instalaciones deportivas del municipio.

Además, las '100 Horas del Deporte' volverán a contar con una Zona Ocio con actividades gratuitas como carreras de gateo para bebés, triciclos, talleres deportivos, exhibiciones, masterclass, rally fotográfico o competiciones de fútbol 3x3 y street basket, entre otras propuestas.

La programación arrancará el 12 de agosto y concluirá el 16 de agosto con las finales de los principales torneos y el acto de clausura en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar.