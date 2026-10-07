ASTRONOMÍA

Calar Alto capta una espectacular bola de fuego que sobrevoló el norte de África a 256.000 km/h

El bólido, de tipo cometario, fue registrado durante la madrugada del 5 de octubre por varias cámaras del observatorio almeriense y otros centros del Proyecto SMART.

Onda Cero Almería

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Calar Alto capta una espectacular bola de fuego que sobrevoló el norte de África a 256.000 km/h
Calar Alto capta una espectacular bola de fuego que sobrevoló el norte de África a 256.000 km/h | Calar Alto

El Observatorio Astronómico de Calar Alto, en Gérgal, ha captado una bola de fuego de tipo cometario que sobrevoló el norte de África durante la madrugada del pasado 5 de octubre a una velocidad inicial de 256.000 kilómetros por hora.

El fenómeno se produjo a las 6:51 horas, según el análisis preliminar del profesor José María Madiedo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). La bola de fuego comenzó su trayectoria a unos 123 kilómetros de altitud y alcanzó una altura final de 69 kilómetros.

El bólido fue registrado por los detectores que el Proyecto SMART tiene instalados en los observatorios de Calar Alto, La Hita, en Toledo, y Sierra Nevada y La Sagra, ambos en Granada.

Además, tres de las cámaras exteriores de Calar Alto captaron también el paso de esta bola de fuego sobre el norte de África.

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