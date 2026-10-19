Huércal de Almería celebra Halloween con pasacalles, escape room y pasaje del terror

Huércal de Almería celebrará Halloween el próximo sábado 31 de octubre con una programación que incluye cuentacuentos infantil, pasacalles, concursos, un escape room y el pasaje del terror Condenados sin salida.

Las actividades comenzarán a las 17:00 horas en la Biblioteca Municipal, con el cuentacuentos Como mola tu escoba. A las 19:00 horas arrancará el pasacalles desde la plaza de la Constitución, durante el que se celebrará el concurso de disfraces, con categorías individual infantil, individual adulto y grupal. Las inscripciones podrán realizarse previamente en la biblioteca desde el 26 de octubre o el mismo día, desde una hora antes del inicio.

La programación continuará en el entorno del Teatro Multiusos. Allí se instalará el pasaje del terror, abierto de 20:00 a 23:00 horas, y se celebrará un escape room, cuyas inscripciones serán de 20:00 a 21:00 horas y que comenzará a las 21:00, con dos horas de duración. La noche incluirá también la entrega de premios y la actuación del DJ A. Cabezas.

Premios para las viviendas mejor decoradas

El municipio también ha convocado su tradicional concurso de decoración de viviendas, que premiará las fachadas, porches, ventanas y balcones ambientados con motivos de Halloween. El jurado visitará las casas participantes el 30 de octubre y concederá tres premios de 200, 150 y 100 euros, respectivamente, en vales para gastar en comercios locales.

Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 28 de octubre, mediante WhatsApp en el número 662 29 19 58 o entregando el formulario en la Biblioteca Municipal o el Ayuntamiento. Los ganadores se anunciarán el día 31 a través de las redes sociales municipales y recibirán sus premios durante la celebración.