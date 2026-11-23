El Gobierno aprobará este martes la ampliación de dos a diez días laborables del permiso retribuido por fallecimiento de un familiar, en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. La medida ha sido anunciada este lunes tanto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a través de sus redes sociales.

En un vídeo difundido en plena recta final de la campaña electoral, Sánchez ha recuperado una propuesta que ya había sido impulsada por Yolanda Díaz durante la legislatura.

"Nadie supera una pérdida en dos días. Ni en diez. Pero con diez, hay tiempo para despedirse sin mirar el reloj", señala el mensaje que aparece en la grabación.

"Cambiamos la ley para que el permiso por fallecimiento pase de dos a diez días laborables", añade Sánchez.

Sin embargo, la medida no es nueva. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya había anunciado esta reforma en octubre de 2025 y su departamento alcanzó posteriormente un acuerdo con los sindicatos para ponerla en marcha. La iniciativa no llegó a incorporarse al Estatuto de los Trabajadores durante la legislatura, pero ahora el Ejecutivo ha decidido llevarla al Consejo de Ministros a menos de una semana de las elecciones.

Una propuesta que Yolanda Díaz anunció hace más de un año

Fue el 9 de octubre de 2025 cuando Yolanda Díaz anunció su intención de ampliar hasta diez días el permiso laboral retribuido por fallecimiento de familiares. La vicepresidenta defendió entonces la necesidad de adaptar la legislación a las circunstancias personales de los trabajadores y mejorar los derechos relacionados con los cuidados.

Dos meses después, el 15 de diciembre, el Ministerio de Trabajo alcanzó un acuerdo con CCOO y UGT para ampliar el permiso y crear otros dos derechos laborales: uno de hasta 15 días para acompañar a familiares en cuidados paliativos y otro de un día para acompañar a una persona durante un proceso de eutanasia.

El acuerdo no contó con el respaldo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que rechazaron tanto el contenido de la propuesta como la forma en la que se había desarrollado la negociación.

Trabajo planteó posteriormente tramitar la ampliación mediante un real decreto ley, aunque la reforma seguía necesitando los apoyos políticos necesarios para consolidarse en la legislación.

Ahora, el Gobierno llevará finalmente la medida al Consejo de Ministros de este martes, después de que tanto Sánchez como Díaz hayan anunciado su aprobación. La decisión llega en plena campaña electoral, cuando desde las formaciones situadas a la izquierda del PSOE se ha acusado a los socialistas de apropiarse de algunas de sus propuestas.

Cuántos días de permiso por fallecimiento corresponden actualmente

Hasta que se apruebe y entre en vigor la reforma, el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores establece dos días de permiso retribuido por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Cuando el trabajador necesita desplazarse por este motivo, el permiso se amplía en otros dos días.

No obstante, los convenios colectivos pueden reconocer condiciones más favorables y establecer permisos de mayor duración.

La reforma anunciada por el Gobierno elevará el permiso hasta los diez días laborables. Su entrada en vigor dependerá del texto normativo que apruebe el Consejo de Ministros y de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Si se articula mediante un real decreto ley, deberá ser convalidada posteriormente por el Congreso de los Diputados.