En plena jornada electoral y con las previsiones que rodean la cita del 29N, muchos electores y los propios partidos miran de reojo a los resultados de las últimas elecciones generales para comparar y buscar referencias de cara al recuento de votos y reparto de escaños.

Las generales de 2023 que tuvieron lugar el 23 de julio dejaron al PP como primera fuerza, a 39 escaños de la mayoría absoluta, y al PSOE a 16 diputados de distancia. Los populares ganaron en casi todo el mapa, pero los socialistas se impusieron en las cuatro provincias catalanas, en Sevilla, en Las Palmas, en Navarra, en Álava, en Badajoz y en Cáceres.

Así, el PP obtuvo 8.160.837 votos (33,1% y 137 escaños); seguido de PSOE, con 7.821.718 votos (31,7% y 121 escaños); Vox, con 3.057.000 votos (12,4% y 33 escaños); Sumar, con 3.044.996 votos (12,3% y 31 escaños); ERC, con 466.020 votos (1,9% y 7 escaños); Junts, con 395.429 votos (1,6% y 7 escaños); EH Bildu, con 335.129 votos (1,4% y 6 escaños); PNV, con 277.289 votos (1,1% y 5 escaños); BNG, con 153.995 votos (0,6% y 1 escaño); Coalición Canaria, con 116.363 votos (0,5% y 1 escaño); y UPN, con 52.188 votos (0,2% y 1 escaño).

Así quedó cada provincia en 2023: los resultados de las últimas elecciones

El PP fue el más votado en 40 de las 52 circunscripciones en 2023 Partido más votado en cada provincia en las generales de 2023. Toca una provincia o elígela en la lista para ver sus votos y escaños. PP (40)PSOE (10)EH Bildu (1)PNV (1) A Coruña: ganó PP COR Lugo: ganó PP LUG Asturias: ganó PP AST Cantabria: ganó PP CAN Bizkaia: ganó PNV BIZ Gipuzkoa: ganó EH Bildu GIP Pontevedra: ganó PP PON Ourense: ganó PP OUR León: ganó PP LEÓ Palencia: ganó PP PAL Burgos: ganó PP BUR Álava: ganó PSOE ÁLA Navarra: ganó PSOE NAV Huesca: ganó PP HSC Lleida: ganó PSC LLE Girona: ganó PSC GIR Zamora: ganó PP ZAM Valladolid: ganó PP VLL Segovia: ganó PP SEG Soria: ganó PP SOR La Rioja: ganó PP RIO Zaragoza: ganó PP ZAR Tarragona: ganó PSC TAR Barcelona: ganó PSC BAR Salamanca: ganó PP SAL Ávila: ganó PP ÁVI Madrid: ganó PP MAD Guadalajara: ganó PP GUA Cuenca: ganó PP CUE Teruel: ganó PP TER Castellón: ganó PP CAS Illes Balears: ganó PP BAL Cáceres: ganó PSOE CÁC Toledo: ganó PP TOL Ciudad Real: ganó PP CRE Albacete: ganó PP ALB Valencia: ganó PP VAL Badajoz: ganó PSOE BAD Córdoba: ganó PP CÓR Jaén: ganó PP JAÉ Murcia: ganó PP MUR Alicante: ganó PP ALI Huelva: ganó PP HVA Sevilla: ganó PSOE SEV Málaga: ganó PP MÁL Granada: ganó PP GRA Almería: ganó PP ALM Cádiz: ganó PP CÁD Santa Cruz de Tenerife: ganó PP TFE Las Palmas: ganó PSOE LPA Ceuta: ganó PP CEU Melilla: ganó PP MEL España A Coruña Albacete Alicante Almería Asturias Badajoz Barcelona Bizkaia Burgos Cantabria Castellón Ceuta Ciudad Real Cuenca Cáceres Cádiz Córdoba Gipuzkoa Girona Granada Guadalajara Huelva Huesca Illes Balears Jaén La Rioja Las Palmas León Lleida Lugo Madrid Melilla Murcia Málaga Navarra Ourense Palencia Pontevedra Salamanca Santa Cruz de Tenerife Segovia Sevilla Soria Tarragona Teruel Toledo Valencia Valladolid Zamora Zaragoza Álava Ávila España 350 escaños · participación del 66,6 % PP 33,1 % · 137 escaños PSOE 31,7 % · 121 escaños Vox 12,4 % · 33 escaños Sumar 12,3 % · 31 escaños ERC 1,9 % · 7 escaños Junts 1,6 % · 7 escaños EH Bildu 1,4 % · 6 escaños Ver los escaños de cada provincia Escaños de cada provincia en 2023. Provincia Escaños A Coruña PP 4, PSOE 2, Sumar 1, BNG 1 Albacete PP 2, PSOE 2 Alicante PP 5, PSOE 4, Vox 2, Sumar 1 Almería PP 3, PSOE 2, Vox 1 Asturias PP 3, PSOE 2, Sumar 1, Vox 1 Badajoz PSOE 2, PP 2, Vox 1 Barcelona PSC 13, Sumar 5, PP 5, ERC 4, Junts 3, Vox 2 Bizkaia PNV 2, PSOE 2, EH Bildu 2, PP 1, Sumar 1 Burgos PP 2, PSOE 2 Cantabria PP 2, PSOE 2, Vox 1 Castellón PP 2, PSOE 2, Vox 1 Ceuta PP 1 Ciudad Real PP 2, PSOE 2, Vox 1 Cuenca PP 2, PSOE 1 Cáceres PSOE 2, PP 2 Cádiz PP 4, PSOE 3, Vox 1, Sumar 1 Córdoba PP 2, PSOE 2, Vox 1, Sumar 1 Gipuzkoa EH Bildu 2, PSOE 2, PNV 2 Girona PSC 2, Junts 2, ERC 1, Sumar 1 Granada PP 3, PSOE 2, Vox 1, Sumar 1 Guadalajara PP 1, PSOE 1, Vox 1 Huelva PP 2, PSOE 2, Vox 1 Huesca PP 2, PSOE 1 Illes Balears PP 3, PSOE 3, Sumar 1, Vox 1 Jaén PP 2, PSOE 2, Vox 1 La Rioja PP 2, PSOE 2 Las Palmas PSOE 3, PP 3, Vox 1, Sumar 1 León PP 2, PSOE 2 Lleida PSC 2, ERC 1, Junts 1 Lugo PP 3, PSOE 1 Madrid PP 16, PSOE 10, Sumar 6, Vox 5 Melilla PP 1 Murcia PP 4, PSOE 3, Vox 2, Sumar 1 Málaga PP 5, PSOE 3, Vox 2, Sumar 1 Navarra PSOE 2, EH Bildu 1, PP 1, UPN 1 Ourense PP 3, PSOE 1 Palencia PP 2, PSOE 1 Pontevedra PP 3, PSOE 3, Sumar 1 Salamanca PP 3, PSOE 1 Santa Cruz de Tenerife PP 3, PSOE 3, CC 1 Segovia PP 2, PSOE 1 Sevilla PSOE 5, PP 4, Sumar 2, Vox 1 Soria PP 1, PSOE 1 Tarragona PSC 2, ERC 1, PP 1, Sumar 1, Junts 1 Teruel PP 2, PSOE 1 Toledo PP 3, PSOE 2, Vox 1 Valencia PP 6, PSOE 5, Sumar 3, Vox 2 Valladolid PP 2, PSOE 2, Vox 1 Zamora PP 2, PSOE 1 Zaragoza PP 3, PSOE 2, Vox 1, Sumar 1 Álava PSOE 1, EH Bildu 1, PP 1, PNV 1 Ávila PP 2, PSOE 1 FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR · ELABORACIÓN: ONDA CERO

El PP fue el más votado en 40 circunscripciones, entre ellas Madrid, Valencia, Málaga, Murcia y toda Castilla y León, Galicia y Aragón. El PSOE, contando el PSC, el PSN y el PSE-EE, lo fue en 10: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Sevilla, Las Palmas, Navarra, Álava, Badajoz y Cáceres. EH Bildu ganó en Gipuzkoa y el PNV, en Bizkaia.

Este fue el partido más votado en cada provincia: