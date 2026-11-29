En plena jornada electoral y con las previsiones que rodean la cita del 29N, muchos electores y los propios partidos miran de reojo a los resultados de las últimas elecciones generales para comparar y buscar referencias de cara al recuento de votos y reparto de escaños.
Las generales de 2023 que tuvieron lugar el 23 de julio dejaron al PP como primera fuerza, a 39 escaños de la mayoría absoluta, y al PSOE a 16 diputados de distancia. Los populares ganaron en casi todo el mapa, pero los socialistas se impusieron en las cuatro provincias catalanas, en Sevilla, en Las Palmas, en Navarra, en Álava, en Badajoz y en Cáceres.
Así, el PP obtuvo 8.160.837 votos (33,1% y 137 escaños); seguido de PSOE, con 7.821.718 votos (31,7% y 121 escaños); Vox, con 3.057.000 votos (12,4% y 33 escaños); Sumar, con 3.044.996 votos (12,3% y 31 escaños); ERC, con 466.020 votos (1,9% y 7 escaños); Junts, con 395.429 votos (1,6% y 7 escaños); EH Bildu, con 335.129 votos (1,4% y 6 escaños); PNV, con 277.289 votos (1,1% y 5 escaños); BNG, con 153.995 votos (0,6% y 1 escaño); Coalición Canaria, con 116.363 votos (0,5% y 1 escaño); y UPN, con 52.188 votos (0,2% y 1 escaño).
Así quedó cada provincia en 2023: los resultados de las últimas elecciones
El PP fue el más votado en 40 de las 52 circunscripciones en 2023
Partido más votado en cada provincia en las generales de 2023. Toca una provincia o elígela en la lista para ver sus votos y escaños.
España
350 escaños · participación del 66,6 %
PP
33,1 % · 137 escaños
PSOE
31,7 % · 121 escaños
Vox
12,4 % · 33 escaños
Sumar
12,3 % · 31 escaños
ERC
1,9 % · 7 escaños
Junts
1,6 % · 7 escaños
EH Bildu
1,4 % · 6 escaños
Ver los escaños de cada provincia
Escaños de cada provincia en 2023.
|Provincia
|Escaños
|A Coruña
|PP 4, PSOE 2, Sumar 1, BNG 1
|Albacete
|PP 2, PSOE 2
|Alicante
|PP 5, PSOE 4, Vox 2, Sumar 1
|Almería
|PP 3, PSOE 2, Vox 1
|Asturias
|PP 3, PSOE 2, Sumar 1, Vox 1
|Badajoz
|PSOE 2, PP 2, Vox 1
|Barcelona
|PSC 13, Sumar 5, PP 5, ERC 4, Junts 3, Vox 2
|Bizkaia
|PNV 2, PSOE 2, EH Bildu 2, PP 1, Sumar 1
|Burgos
|PP 2, PSOE 2
|Cantabria
|PP 2, PSOE 2, Vox 1
|Castellón
|PP 2, PSOE 2, Vox 1
|Ceuta
|PP 1
|Ciudad Real
|PP 2, PSOE 2, Vox 1
|Cuenca
|PP 2, PSOE 1
|Cáceres
|PSOE 2, PP 2
|Cádiz
|PP 4, PSOE 3, Vox 1, Sumar 1
|Córdoba
|PP 2, PSOE 2, Vox 1, Sumar 1
|Gipuzkoa
|EH Bildu 2, PSOE 2, PNV 2
|Girona
|PSC 2, Junts 2, ERC 1, Sumar 1
|Granada
|PP 3, PSOE 2, Vox 1, Sumar 1
|Guadalajara
|PP 1, PSOE 1, Vox 1
|Huelva
|PP 2, PSOE 2, Vox 1
|Huesca
|PP 2, PSOE 1
|Illes Balears
|PP 3, PSOE 3, Sumar 1, Vox 1
|Jaén
|PP 2, PSOE 2, Vox 1
|La Rioja
|PP 2, PSOE 2
|Las Palmas
|PSOE 3, PP 3, Vox 1, Sumar 1
|León
|PP 2, PSOE 2
|Lleida
|PSC 2, ERC 1, Junts 1
|Lugo
|PP 3, PSOE 1
|Madrid
|PP 16, PSOE 10, Sumar 6, Vox 5
|Melilla
|PP 1
|Murcia
|PP 4, PSOE 3, Vox 2, Sumar 1
|Málaga
|PP 5, PSOE 3, Vox 2, Sumar 1
|Navarra
|PSOE 2, EH Bildu 1, PP 1, UPN 1
|Ourense
|PP 3, PSOE 1
|Palencia
|PP 2, PSOE 1
|Pontevedra
|PP 3, PSOE 3, Sumar 1
|Salamanca
|PP 3, PSOE 1
|Santa Cruz de Tenerife
|PP 3, PSOE 3, CC 1
|Segovia
|PP 2, PSOE 1
|Sevilla
|PSOE 5, PP 4, Sumar 2, Vox 1
|Soria
|PP 1, PSOE 1
|Tarragona
|PSC 2, ERC 1, PP 1, Sumar 1, Junts 1
|Teruel
|PP 2, PSOE 1
|Toledo
|PP 3, PSOE 2, Vox 1
|Valencia
|PP 6, PSOE 5, Sumar 3, Vox 2
|Valladolid
|PP 2, PSOE 2, Vox 1
|Zamora
|PP 2, PSOE 1
|Zaragoza
|PP 3, PSOE 2, Vox 1, Sumar 1
|Álava
|PSOE 1, EH Bildu 1, PP 1, PNV 1
|Ávila
|PP 2, PSOE 1
FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR · ELABORACIÓN: ONDA CERO
El PP fue el más votado en 40 circunscripciones, entre ellas Madrid, Valencia, Málaga, Murcia y toda Castilla y León, Galicia y Aragón. El PSOE, contando el PSC, el PSN y el PSE-EE, lo fue en 10: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Sevilla, Las Palmas, Navarra, Álava, Badajoz y Cáceres. EH Bildu ganó en Gipuzkoa y el PNV, en Bizkaia.
Este fue el partido más votado en cada provincia:
- A Coruña: PP
- Albacete: PP
- Alicante: PP
- Almería: PP
- Asturias: PP
- Badajoz: PSOE
- Barcelona: PSC
- Bizkaia: PNV
- Burgos: PP
- Cantabria: PP
- Castellón: PP
- Ceuta: PP
- Ciudad Real: PP
- Cuenca: PP
- Cáceres: PSOE
- Cádiz: PP
- Córdoba: PP
- Gipuzkoa: EH Bildu
- Girona: PSC
- Granada: PP
- Guadalajara: PP
- Huelva: PP
- Huesca: PP
- Islas Baleares: PP
- Jaén: PP
- La Rioja: PP
- Las Palmas: PSOE
- León: PP
- Lleida: PSC
- Lugo: PP
- Madrid: PP
- Melilla: PP
- Murcia: PP
- Málaga: PP
- Navarra: PSOE
- Ourense: PP
- Palencia: PP
- Pontevedra: PP
- Salamanca: PP
- Santa Cruz de Tenerife: PP
- Segovia: PP
- Sevilla: PSOE
- Soria: PP
- Tarragona: PSC
- Teruel: PP
- Toledo: PP
- Valencia: PP
- Valladolid: PP
- Zamora: PP
- Zaragoza: PP
- Álava: PSOE
- Ávila: PP