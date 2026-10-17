ELECCIONES GENERALES

Rebeca Torró sustituye a Montse Mínguez tras su dimisión como portavoz del PSOE

La reciente marcha de Mínguez por las informaciones sobre los negocios inmobiliarios de su pareja ha abierto paso a la dirigente valenciana al frente de la portavocía de los socialistas.

Dimite la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, tras la polémica por el holding inmobiliario de su pareja

El Frente Amplio y Podemos no alcanzan ningún acuerdo y la izquierda a la izquierda del PSOE acudirá separada a las elecciones del 29N

María Baraza

Madrid |

Rebeca Torró sustituye a Montse Mínguez tras su dimisión como portavoz del PSOE
Rebeca Torró sustituye a Montse Mínguez tras su dimisión como portavoz del PSOE | Europa Press

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, tendrá también el cargo de portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal socialista tras la renuncia de Montse Mínguez, después de conocerse informaciones que vinculan a su pareja con actividades inmobiliarias. Un anuncio que Mínguez realizó a través de su perfil de X (antes Twitter) y por las que afirma estar con "la conciencia tranquila, la cabeza alta y la fidelidad intacta a mis principios".

El anuncio por parte de la Ejecutiva, tuvo lugar en el Comité Federal del PSOE cuyo objetivo es aprobar las listas del partido a las próximas elecciones generales del 29N. Tras ello, el Comité Federal proclamó por unanimidad a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del Gobierno de España en una reunión que ha durado apenas una hora.

La decisión de Montse Mínguez

Como se ha comentado, mediante un texto publicado en sus redes sociales, Mínguez explicó el pasado viernes que había tomado la decisión de "dar un paso atrás, convencida de que es lo mejor para el proyecto colectivo". La ex portavoz de los socialistas mantenía en este comunicado que "vivimos un momento decisivo y crucial para nuestro país" y se ha referido a la ultraderecha afirmando que "pretende cuestionar avances sociales, derechos y consensos que han costado años construir".

Ante la dimisión de Mínguez, dirigentes socialistas han hecho patente su apoyo a la hasta ahora portavoz del partido cuya dimisión han lamentado y han atribuido a la "crueldad" en la política. Muchos de los socialistas han asegurado atravesar por una "enorme tristeza" por la renuncia de Montse Mínguez y afirman, además, que han conseguido que haya "una mujer rota".

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