Maribel Vaquero (Urnieta, Gipuzkoa, 1970) ha sido la encargada de recoger el testigo de Aitor Esteban y encabezar la candidatura del Partido Nacionalista Vasco para los comicios de este 29. Lo hace número uno del PNV al Congreso por Gipuzkoa y como la principal voz del partido en Madrid. Es la primera vez en cinco elecciones generales que los jeltzales se presentan sin Esteban como cabeza de cartel.

De concejala en Urnieta al Congreso

Licenciada en Derecho por la Universidad del País Vasco, Vaquero empezó a militar en el PNV a principios de los años noventa. Su carrera ha pasado por todos los niveles de la política vasca: fue concejala en su pueblo natal, Urnieta, juntera en las Juntas Generales de Gipuzkoa, parlamentaria vasca y directora de Convivencia y Derechos Humanos en la Diputación de Gipuzkoa.

En 2019 dio el salto a Madrid como senadora por Gipuzkoa, y durante dos legislaturas fue portavoz adjunta del Grupo Vasco en la Cámara Alta. En las generales de 2023 consiguió su escaño en el Congreso.

La primera mujer al frente del Grupo Vasco

A finales de marzo de 2025, la nueva dirección del partido la eligió para sustituir a Aitor Esteban, que dejó el escaño que ocupaba desde 2004 para presidir el PNV. Con ese relevo, Vaquero se convirtió en la primera mujer al frente de la representación del PNV en el Congreso. Como portavoz ha gestionado la relación del PNV con el Gobierno de Pedro Sánchez, que necesitaba sus votos en el Congreso, hasta el adelanto electoral. En su entorno la describen como una mujer de partido con un perfil público discreto.

Maribel Vaquero, portavoz del PNV en el Congreso | EUROPA PRESS

El reto del 29N: mantener grupo propio

El PNV ratificó por unanimidad su candidatura el 17 de octubre, con Idoia Sagastizabal como cabeza de lista por Bizkaia y Gorka Urtaran por Álava. El objetivo que se ha marcado Vaquero es formar un grupo "potente" en el Congreso y presentar al PNV como la única fuerza que defiende el autogobierno vasco en Madrid, con el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika como prioridad.

No lo tiene fácil. El último Sociómetro del Gobierno Vasco sitúa al PNV tercero en Euskadi, con cuatro diputados, por detrás de EH Bildu. Ese resultado lo dejaría al borde de no poder formar grupo propio, para lo que necesita al menos cinco escaños o el 15% de los votos en las circunscripciones donde se presenta.

"Palabra de vasca" en el debate a ocho

Vaquero fue la representante del PNV en el debate a ocho de RTVE de este lunes. Defendió combinar la regulación del mercado de la vivienda con la construcción de nuevas casas y apeló a los grandes consensos. Dejó dos de los momentos más comentados de la noche: se comprometió a no apoyar a ningún partido que gobierne con Vox y mostró una medalla de la selección vasca de pelota para reivindicar que pueda competir oficialmente.

Los programas electorales del 29N