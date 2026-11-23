La campaña electoral ha entrado en la recta final. Solo quedan seis días para los comicios de este próximo 29 de noviembre que decidirán si Pedro Sánchez vuelve a ser presidente o, por el contrario, PP y Vox suman una mayoría suficiente para que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa.

El último barómetro del CIS de Tezanos realizado entre los días 10 y 17 de noviembre otorga al PSOE un 34,4% de los votos, mientras que el PP se quedaría con un 24,7%, una diferencia de 9,7 puntos. Vox, por su parte, caería 2,8 puntos y Frente Amplio suma uno respecto a la última encuesta.

Una ley aprobada en 1985

Esta es la última encuesta que puede publicarse antes de las elecciones. Esto es así debido a una norma que se aprobó en 1985 por unanimidad y que está recogida en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). La ley establece en su artículo 69 que "durante los cinco días anteriores a la votación queda prohibida la publicación y difusión de sondeos electorales por cualquier medio de comunicacón".

Hay que remontarse a 1980 para entenderlo. Ese año, Manuel Fraga propuso una ley después de que su partido, Coalición Democrática, obtuviera tan solo 10 escaños. A su juicio, este mal resultado se debió a que cinco días antes de las elecciones, un sondeo pronosticó malos resultados de su partido. Fraga cree que eso provocó la desmovilización de sus votantes, que optaron por otras candidaturas.

La ley fue aprobada por unanimidad, aunque había diferencias entre los días que proponía cada partido sobre cuándo debían de dejar de publicarse encuestas. Fraga consideraba que a falta de siete días ya no había que publicar sondeos, mientras que PNV pedía tres. Finalmente, se aprobó con la propuesta del PSOE, los cinco días.

Por qué los partidos decidieron legislar sobre esta materia

Según Eisa Beni, esto se legisló porque se dieron cuenta de que había encuestas que estaban "manipuladas" o que pretendían "modificar lo que estaba pasando". Otro motivo era para darles a los ciudadanos unos días de reflexión acerca de lo que proponen los partidos y no sobre "lo que parece que puede pasar" y así evitar los efectos de "no votar porque los tuyos no van a salir".

También se hizo con el objetivo de que la Junta Electoral Central (JEC) tuviera tiempo para corregir errores o problemas con respecto a encuestas electorales. "Como hay tres días para hacer caso a la JEC, si el período era inferior a cinco, los medios o quien estuviera reprochado por la Junta, no iba a tener tiempo para cambiarlo antes de las elecciones", ha comentado la periodista.

La opinión de Elisa Beni sobre la encuesta del CIS

Beni también ha cuestionado los resultados del CIS, porque Sánchez no ha ganado ningún comicio desde 2019. "Con todo lo que tiene encima, resulta que ahora va a hacer SU gran elección, la que nunca ha hecho", ha ironizado. También ha criticado que la Junta Electoral no tiene los medios suficientes para corregir las encuestas y solo se limita a ver que se haya publicado la ficha técnica.

"Es evidente que la encuesta del CIS está censada porque encuesta a personas con recuerdo del voto del PSOE en las últimas elecciones y está hecha para crear el ambiente de remontada", ha sentenciado.