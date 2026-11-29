Llegado el día de las elecciones, millones de personas acuden a las urnas para decidir el futuro del país. Sin embargo, existen una serie de circunstancias excepcionales que pueden alterar los resultados.

Y es que en los últimos días ha surgido la duda de qué ocurre si una persona que ya ha votado fallece antes de que se produzca el recuento. En este caso, la respuesta varía en función de cómo se haya producido el voto.

Todo depende de si el ciudadano ha realizado su voto por correo o, de lo contrario, ha acudido físicamente a un colegio electoral para meter el voto en la urna.

¿Qué pasa si una persona vota por correo y fallece?

Quién vota por correo, envía su papeleta a través de Correos días antes de las elecciones. No obstante, si esa persona fallece antes de la apertura de las urnas el 29 de noviembre debe ser anulado y retirado del proceso de escrutinio, tal y como apunta la Junta Electoral Central (JEC).

Esta directriz queda reflejada en el acuerdo 339/1995 de la Junta Electoral, donde se establece que el derecho de voto debe poseerse el día de la celebración de las elecciones correspondientes.

Al cierre de las urnas, el presidente de la mesa introduce los sobres enviados por correo tras verificar que incluyen el certificado de inscripción censal y que el elector consta en las listas, tal como establece el artículo 88 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. En caso de que se presente el certificado de defunción, el voto debe ser anulado y retirado del proceso de escrutinio.

¿Cómo debe anularse el voto de un fallecido?

La Junta Electoral Central explica que tras acreditar el fallecimiento, miembros de la mesa son avisados para que no metan ese voto en la urna. El certificado debe entregarse en la mesa antes de que se cierre la votación, a las ocho de la tarde. Si el sobre entra en la urna sin él, ya no podrá identificarse ni recuperarse.

¿Qué ocurre si el fallecimiento se produce el propio día de las elecciones?

En caso de que el fallecido haya votado el propio día de las elecciones, la situación cambia drásticamente. En este supuesto, la normativa señala que el voto sí computa como válido, ya que la persona estaba con vida en el momento en el que dio comienzo de forma oficial el proceso del sufragio.

Fallece una persona y otra resulta herida el 29N

Una persona de 88 años ha fallecido este domingo cuando acudía a votar en un colegio electoral de Barcelona por un problema de salud, según ha informado el Ministerio del Interior, y una mujer ha resultado herida en Cabra (Córdoba), al desplomarse sobre ella parte de la estructura metálica de una cabina de votación.

En el caso del fallecido, el hombre a perdido la vida como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria cuando se encontraba a punto de introducir el voto en la urna.

Fuentes de la Guardia Urbana y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) han informado que el suceso se ha producido a las 15:00 horas. El hombre se ha empezado a encontrar mal en el interior de la sede, por lo que los sanitarios del SEM se han visto obligados a acudir de urgencia. A pesar de los intentos para reanimarlo, finalmente ha fallecido.