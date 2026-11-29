Desde las 8:00 horas de este domingo 29 de noviembre, los españoles ya pueden acudir a su colegio para ejercer su derecho al voto. El tiempo de votación va hasta las 20:00 horas de manera ininterrumpida.

A esa hora, ya no se puede entrar al centro para votar. No obstante, hay una excepción que puede darse al llegar a las ocho de la tarde: ¿qué ocurre si me encuentro en la cola de personas que esperan para votar a esa hora?

Aquellas personas que ya estaban en el local o en su acceso y todavía no habían votado, pueden hacerlo. Otra cosa distinta es llegar al lugar a las mismas 20:00h, cuando ya no es posible depositar el voto.

El 29N hora a hora: de las 8:00 al recuento Qué pasa en los colegios electorales el día de las elecciones y cuándo llegan los resultados. 8:00 Se constituyen las mesas Presidente, vocales y suplentes, en el colegio. A las 8:30 se firma el acta. 9:00 Abren los colegios La votación sigue sin interrupción hasta las 20:00. 14:00 y 18:00 Datos de avance de la participación Son las horas de los avances del Ministerio del Interior en todas las generales desde 1986. 20:00 Cierran los colegios Vota quien esté dentro o en la puerta. Luego entran en la urna los votos por correo y votan los miembros de la mesa. Desde las 20:00 Recuento en cada mesa Primero el Congreso y después el Senado. El acta se cuelga en la puerta. Noche del 29 Resultados provisionales Los publica el Ministerio del Interior. No incluyen el voto de los residentes en el extranjero. 4 de diciembre Escrutinio general Las juntas provinciales suman el voto exterior. Es el resultado oficial. FUENTE: LOREG Y MINISTERIO DEL INTERIOR · ELABORACIÓN: ONDA CERO

Qué pasa si la votación se interrumpe

Si en una mesa se acaban las papeletas de una candidatura y no se pueden reponer, el presidente interrumpe la votación hasta que lleguen las mismas. La interrupción no puede pasar más de una hora y la votación se alarga en ese caso el mismo tiempo que haya estado parada.

Por tanto, no hay otra forma de votar el 29N si se llega tarde.