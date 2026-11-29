Un total de 38.728.356 electores están llamados a las urnas este domingo 29 de noviembre. Los españoles deciden el futuro del Gobierno de España, del Congreso de los Diputados y del Senado en una convocatoria adelantada tras el 'no' a los decretos de vivienda y el anuncio de Sánchez.

Para conocer los primeros resultados, habrá que esperar a las 20:00 horas, cuando cierran los colegios electorales y empieza el recuento. Desde esa hora, el Ministerio del Interior va publicando el escrutinio provisional con las actas que llegan desde las mesas. Antes, durante la jornada, solo se conocen los datos de participación -a las 14:00h y a las 18:00h-.

Este escrutinio provisional se hace con una copia del acta de cada mesa, que la ley entrega a la Administración a efectos de facilitar la información sobre los resultados, según la ley electoral. No tiene validez jurídica y todavía no incluye el voto de los españoles residentes en el extranjero, que se cuenta en el escrutinio general de las juntas provinciales, del viernes 4 al lunes 7 de diciembre.

El 29N hora a hora: de las 8:00 al recuento Qué pasa en los colegios electorales el día de las elecciones y cuándo llegan los resultados. 8:00 Se constituyen las mesas Presidente, vocales y suplentes, en el colegio. A las 8:30 se firma el acta. 9:00 Abren los colegios La votación sigue sin interrupción hasta las 20:00. 14:00 y 18:00 Datos de avance de la participación Son las horas de los avances del Ministerio del Interior en todas las generales desde 1986. 20:00 Cierran los colegios Vota quien esté dentro o en la puerta. Luego entran en la urna los votos por correo y votan los miembros de la mesa. Desde las 20:00 Recuento en cada mesa Primero el Congreso y después el Senado. El acta se cuelga en la puerta. Noche del 29 Resultados provisionales Los publica el Ministerio del Interior. No incluyen el voto de los residentes en el extranjero. 4 de diciembre Escrutinio general Las juntas provinciales suman el voto exterior. Es el resultado oficial. FUENTE: LOREG Y MINISTERIO DEL INTERIOR · ELABORACIÓN: ONDA CERO

Consulta los resultados de las elecciones generales del 29N

Terminado el recuento, se resolverán por mayoría las posibles dudas y/o protestas que pudiera haber reflejados en el acta de sesión. Una vez finalizado el recuento y cómputo, las Juntas Electorales realizan la proclamación provisional de resultados. Estos resultados preliminares reflejan el número de votos obtenidos por cada candidatura en cada municipio o comunidad autónoma. Después de la proclamación provisional, se abre un plazo para que los partidos políticos, coaliciones o candidatos puedan presentar reclamaciones o impugnaciones en caso de discrepancias o irregularidades.

Por último, una vez resueltas las reclamaciones y concluido el proceso de revisión, las Juntas Electorales proclaman de manera definitiva los resultados de las elecciones.