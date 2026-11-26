El debate a cuatro de este jueves 26 de noviembre reúne a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, pero deja fuera a otra de las candidatas a la Presidencia del Gobierno: Irene Montero, representante de Podemos en las elecciones generales del 29N.

La ausencia de Montero no responde a una renuncia de la formación morada. Podemos reclamó participar en el encuentro organizado por la Academia de Televisión y planteó la posibilidad de ampliar el formato para incorporar a su candidata. Sin embargo, la Junta Electoral Central (JEC) determinó que el partido no tenía un derecho legalmente reconocido a participar en el debate.

La decisión llegó después de que la Academia de Televisión consultara al organismo electoral si podía mantener el formato acordado entre PSOE, PP, Vox y Frente Amplio pese a la reclamación de Podemos.

Por qué la Junta Electoral dejó fuera a Podemos del debate

La JEC resolvió el pasado 19 de noviembre que no existe un derecho automático de todas las candidaturas con representación parlamentaria a participar en los debates electorales.

El organismo recordó que la representación obtenida en las anteriores elecciones es uno de los criterios utilizados para determinar qué formaciones intervienen en estos encuentros.

"Con menos razón aún se podrá reconocer un derecho legal a participar en un debate a cuatro", señaló la Junta Electoral, después de recordar que ya había rechazado reconocer a Podemos el derecho a intervenir en el debate a ocho de RTVE.

La JEC argumentó que existen varias formaciones con más escaños que Podemos que tampoco participan en el encuentro de este jueves.

No obstante, la Junta Electoral no prohibió expresamente la presencia de Irene Montero. Su resolución estableció que Podemos no podía exigir legalmente su incorporación y que los medios que retransmitieran el debate debían respetar los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa.

También recordó que las televisiones deben ofrecer una cobertura informativa compensatoria suficiente a las candidaturas que no participan en estos encuentros.

Irene Montero acusa al PSOE y a Frente Amplio de querer excluirla

La candidata de Podemos ha vuelto a criticar este jueves su ausencia del debate y ha responsabilizado políticamente al PSOE y a Frente Amplio de que su formación no esté representada.

"PSOE y el Frente Amplio son los que han querido expulsarnos del debate y los que han metido esa presión para que la Junta Electoral se tenga que pronunciar", ha afirmado Montero.

La exministra de Igualdad también ha acusado a sus antiguos socios de Gobierno de intentar silenciar las propuestas de Podemos durante la campaña electoral.

Estas declaraciones constituyen una acusación política de Montero. La resolución de la JEC no atribuye a PSOE ni a Frente Amplio la responsabilidad jurídica de su ausencia, sino que analiza los criterios de participación y las obligaciones de los medios de comunicación.