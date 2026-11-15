Pedro Sánchez ondea una bandera de España en el acto de campaña en Alcorcón y Abascal responde: "Solo tiene derecho a coger la de Marruecos, la de Bildu y la estelada"

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha participado en un acto de campaña en Alcorcón donde ha protagonizado un momento llamativo. Después de entrar al polideportivo Los Cantos, donde se ha celebrado el acto, y saludar a los asistentes, a los que ha repartido abrazos y con los que se ha hecho fotos, ha subido al escenario para ondear una bandera de España.

Muchos de los asistentes, además de vestir con la ya típica camiseta roja con el eslogan 'La fuerza de la gente' sostenían banderas del PSOE, pero también del colectivo LGTBI, de la Unión Europea y de España, algo poco habitual en los mítines del PSOE. Si bien, lo más llamativo de todo ha sido cuando el propio Sánchez le ha pedido a uno de los asistentes que le diera la bandera de España.

Esta es nuestra bandera

En ese momento, el presidente del Gobierno se ha subido al escenario y ha empezado a ondearla, entre los gritos de todos los presentes. Además, ha pedido el micrófono para hablar, algo que no suele ser lo habitual, ya que suele ser el último en intervenir en los actos. "¿Se me escucha? Buenos días, Alcorcón. Buenos días, Madrid".

A continuación, ha empezado a enumerar lo que representa la bandera: "Esta es nuestra bandera. La bandera de la Constitución española. La bandera de la democracia. La bandera de los derechos, de la igualdad, de las mujeres, de la diversidad territorial, de nuestros abuelos y abuelas, padres y madres que lucharon por la democracia en nuestro país. La bandera de la fuerza de la gente".

El gesto de Sánchez está lleno de intenciones, teniendo en cuenta que la bandera de España es más habitual en los mítines de PP y Vox. De hecho, el líder de este último, Santiago Abascal, lo ha comentado en su acto de campaña en Cornellá de Llobregat. "Había de repente banderas de España, parecía un mitin de Vox", ha bromeado.

La reacción de Abascal

Abascal, entre risas, ha comentado que igual Sánchez se ha inspirado en él porque salió en Madrid con una muy grande, aunque la del socialista era "así (pequeña) de plástico". "Joder, Pedro, quién te ha visto y quién te ve", ha añadido riéndose. Aunque sí se ha mostrado de acuerdo con algo de lo que ha dicho Sánchez.

"Pero ha dicho una cosa que es verdad. Ha dicho 'Esta es la bandera de todos, es la bandera de la democracia, de la Constitución…'. Sí, sí. Es la de todos. También es la de nuestra historia colectiva, la de la unidad nacional, la de nuestras libertades", ha expresado. Abascal ha ido más allá coincide en que la bandera es de todos, incluso "de los militantes que estaban allí, aunque vayan a votar equivocadamente".

"Incluso es la bandera de Pedro", ha señalado el líder de Vox antes de añadir: "Pero no la merece. Pedro hoy solo tiene derecho a coger la bandera de Marruecos, la bandera de Bildu y la estelada. La de aquellos a los que sirve, la de los golpistas que le han dado la investidura, los terroristas y criminales que le han puesto ahí y la nación extranjera a la que sirve".