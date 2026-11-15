Feijóo asegura que Sánchez está "muerto de miedo por el calvario judicial que le espera": "Vaya semanita ha tenido"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado en un acto de campaña en Santander desde donde ha exigido al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que les diga a sus socios de EH-Bildu que "no violenten la campaña". El candidato por Gipuzkoa del PP, Jon Echeverría, tuvo que cancelar ayer su acto en Hernani porque un grupo de 200 personas le tiró piedras, petardos y huevos.

"Para el que lleva gobernando toda la legislatura con esa gentuza, señor Sánchez, dígale a sus socios que no violenten la campaña, que no le peguen patadas y puñetazos a los chavales", ha indicado Feijóo, que ha recordado que Sánchez es presidente con los votos de Bildu y solo por eso ha merecido la pena "estar en la oposición".

Promete ir a un mitin en Gipuzkoa con Jon Echeverría

Feijóo, además, ha animado a sus votantes en Gipuzkoa a seguir adelante y pelear por el diputado. "Está al alcance de la mano y os merecéis que gane la libertad". El líder popular también se ha referido a los dos jóvenes de Nuevas Generaciones que fueron agredidos durante la jornada de la huelga general en la sede del partido en Barakaldo. Todos ellos son "el ejemplo de la libertad y de un partido democrático".

En este sentido, el presidente popular ha cargado contra el Partido Socialista de Euskadi porque "se ha callado", mientras que EH-Bildu está "encantado" de que pase esto. Si bien, ha afirmado que a pesar de esto, el PP va a seguir ejerciendo el derecho democrático "dónde y como nos dé la gana". Y ha anunciado que acompañará a Jon Echeverría en un mitin en Gipuzkoa.

Sánchez está muerto de miedo por el calvario judicial que le espera

Feijóo también ha cargado contra Sánchez y se ha mostrado convencido de que el adelanto electoral se debe a que está "muerto de miedo" por el "calvario judicial que le espera". "Vaya semanita han tenido", ha ironizado Feijóo, que ha recordado que durante los su entrevista con el 'youtuber' Jordi Wild el pasado viernes trascendieron la imputación del exdelegado del Gobierno en Ceuta, las nuevas diligencias de la UCO sobre posibles irregularidades en la financiación del PSOE, los planes del Ejecutivo para indultar al exfiscal general del Estado y la investigación de la Fiscalía Europea sobre las pulseras antimaltrato.

"¿Quién da más? No se puede aprovechar para delinquir tanto en tan poco tiempo", añadió el presidente del PP, que se mostró seguro de que estas noticias explican por qué Sánchez decidió adelantar las elecciones pese a que siempre había defendido agotar la legislatura. "Él tiene miedo y hace la campaña del miedo. Nuestra campaña es de esperanza porque España merece esperanza", ha apostillado.

Promesas para el mundo rural

Durante su discurso, Feijóo ha dedicado varios minutos al mundo rural y ha prometido medidas destinadas a que el mundo rural sea el futuro. Por ejemplo, ha dicho, los jóvenes que se vayan a vivir al medio rural no van a pagar impuestos por adquirir una vivienda en los municipios despoblados.

También, como en el campo los ingresos suben y bajan, Feijóo se ha comprometido a que esos ingresos puedan repartirse en varios años a efectos fiscales. Feijóo, asimismo, ha defendido que ninguna ley española exija más que las normativas de la Unión Europea a los agricultores, ganaderos y pescadores, y ha asegurado que, si lo hacen, se derogarán.