Llega el domingo 29 de noviembre cuando un elector acude al colegio a depositar su voto para las elecciones generales. Posteriormente, se da cuenta de que ha introducido la papeleta en el sobre que no es: la del Congreso en el Senado. ¿Qué ocurre entonces?
A pesar de que la ley no trata este caso de manera expresa, se trata de un voto nulo según normativa: "Será nulo aquel emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial". Cabe recordar que hay dos sobres distintos, el blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Cada uno de ellos tiene su urna, identificada con un sobre de su respectivo color pegado por delante y por detrás.
No obstante, cabe la posibilidad de darse cuenta antes de introducir el voto en la urna. En ese caso, se puede cambiar; si no, una vez que el sobre está en la urna, ya no se puede sacar, puesto que el voto es secreto.
Cuándo un voto es considerado nulo, blanco o válido
Qué hace válido, en blanco o nulo tu voto
Los casos más habituales en el Congreso (papeleta blanca) y en el Senado (papeleta sepia).
Congreso
Una papeleta oficial de una candidatura, sin tocar, en el sobre blanco
Válido
Dos o más papeletas del mismo partido en el sobre: cuenta como un voto
Válido
El sobre vacío
En blanco (válido)
Papeletas de partidos distintos en el mismo sobre
Nulo
Una papeleta con nombres tachados o añadidos, frases o dibujos
Nulo
Una papeleta rota o rasgada
Nulo
Una papeleta sin sobre, o un sobre o una papeleta que no son oficiales
Nulo
En el Congreso, una pequeña marca junto a un candidato que no altera la papeleta se cuenta como válida, según la Junta Electoral Central.
Senado
Hasta tres cruces, aunque sean de partidos distintos (dos en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla; una en el resto de islas)
Válido
La papeleta sin ninguna cruz, o el sobre vacío
En blanco (válido)
Más cruces de las permitidas
Nulo
FUENTE: LOREG (ARTS. 96 Y 166) Y JUNTA ELECTORAL CENTRAL (INSTRUCCIÓN 1/2012) · ELABORACIÓN: ONDA CERO