Llega el domingo 29 de noviembre cuando un elector acude al colegio a depositar su voto para las elecciones generales. Posteriormente, se da cuenta de que ha introducido la papeleta en el sobre que no es: la del Congreso en el Senado. ¿Qué ocurre entonces?

A pesar de que la ley no trata este caso de manera expresa, se trata de un voto nulo según normativa: "Será nulo aquel emitido en sobre o papeleta diferente del modelo oficial". Cabe recordar que hay dos sobres distintos, el blanco para el Congreso y el sepia para el Senado. Cada uno de ellos tiene su urna, identificada con un sobre de su respectivo color pegado por delante y por detrás.

No obstante, cabe la posibilidad de darse cuenta antes de introducir el voto en la urna. En ese caso, se puede cambiar; si no, una vez que el sobre está en la urna, ya no se puede sacar, puesto que el voto es secreto.

Cuándo un voto es considerado nulo, blanco o válido