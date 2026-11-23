La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado este lunes abrir expediente sancionador a la periodista y presentadora de 'La Hora de La 1' en TVE, Silvia Intxaurrondo, tras estimar la reclamación presentada por Vox donde se alegaba que algunas de sus declaraciones habrían vulnerado la neutralidad informativa.

En una reunión de la JEC este lunes, el organismo ha explicado que la denuncia a RTVE y a Silvia Intxaurrondo llega tras las palabras de la presentadora en el programa 'La Hora de La 1' el pasado 10 de noviembre de 2026.

Intxaurrondo se refirió a la participación del candidato de Vox, Santiago Abascal, en el programa 'La Revuelta' del día anterior, planteando si la extrema derecha "debe tener cabida en una televisión pública".

"Hoy igual me meto en un lío. Buenos días a los responsables de la Junta Electoral Central que no se lo he deseado hoy. Pues voy a intentar no meterme en un lío", comenzó Intxaurrondo su discurso.

"Hablamos de la extrema derecha y decimos, 'sí, tiene que tener cabida', pero da la sensación que tiene que tener una cabida acotada porque supone un riesgo", explicó la periodista. "¿Hasta qué punto debe tener cabida en una tele pública en general?", añadió.

Las reflexiones de Intxaurrondo durante el programa

Asimismo, la presentadora planteó posteriormente tres reflexiones sobre si debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública, si puede Radiotelevisión Española "ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad", y planteó la cuestión de "dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios".

Por ello, desde la formación defienden que dichas declaraciones suponen cuestionar la legitimidad de la presencia de Vox en la televisión pública por razón de su orientación ideológica, vulnerando los principios de pluralismo político, igualdad y neutralidad informativa.

Tras la denuncia, RTVE y la propia periodista presentaron alegaciones en las que se sostenía que las declaraciones se produjeron en un espacio de análisis y debate político, tratando de mostrar una reflexión sobre el pluralismo y la función de los medios públicos.

La JEC pide "neutralidad" a RTVE

A pesar de las alegaciones presentadas y el reconocimiento por parte de la JEC de que las palabras se produjeron en un espacio de análisis y debate y no en un espacio informativo, el organismo ha acabado aceptando la denuncia de Vox al apreciar indicios de que las manifestaciones realizadas por Intxaurrondo "pudieran haber vulnerado las exigencias de neutralidad informativa establecidas en el artículo 66.1 de la Loreg".

En concreto, entiende que sus palabras proyectaron "una apariencia de toma de posición contraria a una determinada candidatura". No obstante, la apertura del expediente no implica sanción económica, puesto que la responsabilidad de la presentadora deberá determinarse durante la tramitación del procedimiento.

De esta forma, el organismo exige a RTVE que "extreme" el cumplimiento de los principios de pluralismo político, igualdad y neutralidad informativa durante el período electoral, e insta a Intxaurrondo a que, "en el ejercicio de sus funciones como presentadora, observe con el máximo rigor dichos principios, de conformidad con la doctrina reiterada" de la JEC.

La diferencia entre presentadores y tertulianos

Uno de los aspectos destacados de la resolución tiene que ver con la distinción que realiza el organismo entre presentadores y tertulianos o colaboradores. Y es que dentro del espacio de análisis y debate, existe la posibilidad de pronunciarse sobre opiniones discrepantes.

Sin embargo, la JEC considera determinante que las preguntas fueran formuladas por quien conduce el programa. "La naturaleza de un programa como espacio de análisis y opinión no excluye las obligaciones de neutralidad informativa de quienes lo dirigen", señala el acuerdo.