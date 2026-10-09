Frente Amplio se enreda a siete días del plazo para registrar coaliciones: Montero exige primarias y Colau reclama integrar a Podemos

A siete días de que finalice el plazo para registrar las coaliciones electorales de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, los partidos situados a la izquierda del PSOE siguen sin alcanzar un acuerdo sobre la composición y el liderazgo de Frente Amplio. Cuando parecía que había luz verde, en las últimas horas la situación ha dado un vuelco.

La principal discrepancia gira ahora en torno a quién debe encabezar la candidatura por Madrid. La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha planteado que la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau sea la candidata a la Presidencia del Gobierno, mientras ella ocuparía el número uno de la lista por la circunscripción madrileña.

Sin embargo, Irene Montero también aspira a encabezar esa lista si se celebran primarias abiertas, una condición que desde Podemos consideran fundamental para alcanzar un acuerdo.

Iglesias exige primarias y critica a quienes se "agarran al sillón"

En medio de las negociaciones, el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha intervenido a través de sus redes sociales.

Iglesias ha compartido los resultados de una votación informal en internet sobre posibles candidatos de la izquierda, en la que habían participado más de 70.000 personas, para reclamar que sean los votantes quienes elijan a sus representantes.

"Las ganas de participar y de votar en la gente de izquierdas resultan evidentes", ha asegurado. Y deja un dardo: "Es injustificable que haya dirigentes de partidos que se agarren al sillón y no den la palabra a sus propias militancias. Solo habrá unidad con primarias abiertas".

En la consulta compartida por Iglesias, Gabriel Rufián aparecía en primera posición, por delante de Irene Montero y Pablo Bustinduy, mientras Ada Colau figuraba en el quinto puesto. El de ERC se autodescartó pese a ser el favorito del hipotético electorado. Así que salvo sorpresa no será el que esté al frente.

El exdirigente de Podemos Pablo Echenique se ha sumado a la reivindicación de las primarias utilizando la misma consulta.

"La cantidad de gente que ha votado ya revela que hay muchas ganas de elegir democráticamente a los liderazgos en vez de hacerlo en acuerdos de despacho", ha señalado.

Además, ha asegurado que los resultados "explican por qué hay quien rechaza unas primarias", una interpretación política que no puede deducirse por sí sola de una votación informal.

Ada Colau condiciona su candidatura a la entrada de Podemos

Mientras tanto, Ada Colau ha reiterado su disposición a encabezar una candidatura conjunta, aunque ha condicionado su participación a que el acuerdo incorpore también a Podemos.

"Me honra profundamente que se piense en mí como persona candidata que puede ser de consenso para representar un frente amplio, pero ahora mismo tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos en que ese frente amplio sea realmente amplio y sea una realidad", ha explicado en la televisión pública.

Según la propuesta planteada por Mónica García, Colau encabezaría la candidatura por Barcelona y sería la aspirante a la Presidencia del Gobierno, mientras la ministra de Sanidad ocuparía el primer puesto por Madrid.

Sin embargo, esta fórmula no convence a Irene Montero, que mantiene sus aspiraciones de encabezar la lista madrileña mediante un proceso de primarias.