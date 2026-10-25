Frente Amplio acusa al PSOE de limitarse a "gestionar la desigualdad" en vez de reducirla

La candidata de Frente Amplio para las elecciones generales, Ada Colau, ha acusado al PSOE de limitarse a "gestionar la desigualdad" cuando gobiernan solos y por eso ha defendido la necesidad de que la coalición que ella encabeza esté en el Ejecutivo para ir más allá y "reducir la desigualdad".

En un acto celebrado este domingo en un parque de la localidad madrileña de Móstoles junto a los candidatos Emilio Delgado (Más Madrid) y Toni Valero (IU), Colau ha dicho que el proyecto de la "derecha y la extrema derecha", en alusión a PP y Vox, consiste en aumentar la desigualdad.

"Luego está el proyecto del PSOE. Si es por ellos y gobiernan solos ya sabemos lo hacen: gestionar la desigualdad (...) jamás combaten la desigualdad, jamás se enfrenten a los especuladores, jamás frenan los pies a los multimillonarios", ha declarado

Por ello, ha añadido, es necesaria la coalición de izquierdas Frente Amplio ya que, según ha dicho, no van a "normalizar la desigualdad ni a gestionar la desigualdad", sino a reducirla "a mínimos históricos".