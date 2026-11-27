El debate a cuatro está dando que hablar en múltiples aspectos, ocurriendo uno de ellos durante el último bloque, dedicado a la migración y la política exterior. Después de que Santiago Abascal acusara a Sánchez de ser el "candidato marroquí" y defendiera que el futuro de España debía decidirse dentro de sus fronteras y no en Rabat, el presidente respondió cuestionando el patriotismo de los líderes del PP y Vox.

"Van de patriotas aquí el señor Feijóo y el señor Abascal y, de los tres, el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera de España he sido yo", afirmó Sánchez, que añadió que sus dos rivales no habían realizado el servicio militar.

Horas después de estas declaraciones, tanto Moncloa como Óscar Puente han aprovechado la oportunidad para presentar públicamente las pruebas que acreditan este hecho. La Moncloa ha difundido varias imágenes del actual candidato socialista durante su etapa como recluta, entre ellas una en la que aparece jurando la bandera de España.

Sánchez, durante la jura de bandera. | Moncloa

Las imágenes de Sánchez durante la mili en 1996

La primera imagen, compartida por el exministro Óscar Puente, muestra a un joven Sánchez en el momento de jurar bandera. Moncloa ha enviado a los medios de comunicación otras dos fotografías de aquella etapa, tomadas en 1996 en el Centro de Instrucción de Reclutas de Cáceres. En ellas aparece el actual presidente durante su formación militar.

También aparece en YouTube el momento de la jura de bandera, un documento valioso que resurge exactamente treinta años después.

La difusión de estas imágenes ha coincidido con la recta final de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre y con el cruce de reproches entre los candidatos sobre el patriotismo y sus respectivas trayectorias personales.