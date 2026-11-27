El debate a cuatro celebrado anoche entre los candidatos de las principales formaciones con opciones de formar gobierno y organizado por la Academia de Televisión pasará a la historia, muy a pesar Feijóo, por el "y usted, calladita" que el candidato del PP le espetó a la de Frente Amplio Ada Colau.

Colau acababa de reprochar a Feijóo la actuación del PP con la dana, y el líder popular respondió criticando al Gobierno y diciendo literalmente la siguiente frase: "Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta. Y usted, calladita".

Claramente, Feijóo quería decir que Colau y los de su espacio político mantuvieron silencio mientras esta situación se daba y no le estaba mandando callar, pero, en cualquier caso, la expresión "calladita" tiene unas connotaciones machistas que hacen injustificable su uso por parte de un candidato a representar a la mayoría de la sociedad española, de ahí las innumerables críticas que ha recibido.

Tres machos y Ada Colau

Este asunto ha centrado gran parte de la tertulia de Más de uno con Rafa Latorre, en la que Rubén Amón ha sido especialmente duro no sólo con el lenguaje utilizado por Feijóo sino con la actitud machista de los tres candidatos hombres en el debate.

Amón sostiene que independientemente de la "calificación degradante" utilizada por Feijóo, los tres candidatos varones, Sánchez, Abascal y Feijóo, se comportaron como "tres machos que no hicieron otra cosa que suscribir un discurso machista inquietante, tanto por la manera de dirigirse a ella como por la manera de tratar de protegerla".

El periodista pone como ejemplo cómo Sánchez salió en defensa de Colau "como caballero andante" cuando Feijóo pronunció esas palabras o cómo Abascal se refirió a Colau como "esta señora" al echarle en cara Sánchez que se la había traído para protegerle.

Para Amón este comportamiento "es la prueba de un machismo no tan residual en manos de tres líderes políticos que van a llevar los destinos de una nación" y lamenta que no tengan más cuidado con la forma en la que se exponen a una audiencia que superó los diez millones de telespectadores.

Un debate pobre

Concluye Amón que no sabe cómo llegaron los candidatos hasta el final de este debate porque fue "de una pobreza programática política e ideológica alucinante" y confiesa que en ocasiones no sabía si estaba ante un debate a cuatro o "en una sesión de control de los miércoles donde se intercambian agresiones y donde se degrada la nobleza del espacio al que estaban consagrados".