El debate organizado por la Academia de Televisión entre los cuatro principales candidatos en las elecciones generales del 29N sigue centrando todos los análisis políticos en las tertulias y en las principales columnas de opinión.

Del "calladita" de Feijóo a Colau al "buitre" de Abascal a Sánchez, muchos han sido los momentos objeto de comentarios o crítica y un día después se analiza qué candidato ha sido el ganador y cómo su actuación puede influir en la decisión final de los ciudadanos el próximo domingo.

La tertulia de Más de uno con Rafa Latorre ha dedicado gran parte de su espacio a comentar los momentos clave del debate y su repercusión en la decisión de voto. En su análisis, Milagros Pérez Oliva se ha mostrado convencida que "el debate sí puede mover" el voto porque "hay un porcentaje de personas que en el último momento se deciden".

La periodista de El País explica que vio "un debate de bloques con dos candidatos a la presidencia y dos posibles candidatos a la vicepresidencia" en el que, a diferencia del cara a cara que tuvo como claro vencedor a Feijóo, sí hubo debate porque se presentaron temas, hubo datos y estuvo mucho mejor desde el punto de vista de la ciudadanía.

Para Pérez Olivas el debate lo ganó "clarísimamente el bloque de izquierda" porque Sánchez volvió a hacer de Sánchez y "tuvo la ayuda, que se reveló como la sorpresa de la noche, de Ada Colau", de la que destaca que "está muy bragada en debates, maneja bien los datos y se prepara bien los temas".

El tándem Colau- Sánchez vs Abascal- Feijóo

Resalta Pérez Olivas que "Colau mostró una actitud colaborativa con Pedro Sánchez pero también exigente" y, en cambio, el tándem Abascal - Feijóo "fue una demostración palpable de que si ganan las elecciones va a haber muchos problemas en ese gobierno porque ni se miraron".

Sí es verdad, apunta la periodista, que coincidieron en atacar a Sánchez con el tema de los servicios públicos, de la inmigración, Ceuta, pero con argumentos radicalmente distintos. Particularmente en el tema de la inmigración, Feijóo se limitó a decir que necesitamos una regulación mientras que Abascal en la expulsión y lo dijo dando datos falsos.

Feijóo salvó los muebles

Concluye Milagros Pérez Olivas que Feijóo "estuvo eficaz" y que "salvó los muebles", pero "defraudó" después de su triunfo en el cara a cara. La prueba de ello es lo nervioso que salió y la "frase lamentable que, tuviera el significado que tuviera, sonó muy mal, le acabó de hundir".