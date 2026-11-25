Una de las claves de este 29N pasa por el reparto de los últimos escaños. Hay zonas que históricamente se deciden en el último minuto, lugares a los que los partidos mirarán durante la noche electoral al prever las encuestas un escenario ajustado en cuanto a pactos para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.

Los escaños que se decidieron por poco en las últimas elecciones

En las últimas generales, los dos escaños más ajustados fueron el último de Girona, que se llevó Junts, y el de Cantabria, que fue para Vox. En los dos casos el aspirante era el PP: le faltaron 285 votos en Girona y 404 en Cantabria.

Madrid tuvo el caso con más consecuencias. Su último escaño se decidió por 1.340 votos entre el PP y el PSOE. La noche electoral era del PSOE, pero el voto de los españoles en el extranjero (CERA), que se cuenta días después, se lo dio al PP. Así el PP pasó de 136 a 137 diputados y el PSOE se quedó en 121. La investidura de Feijóo se quedó después en 172 apoyos, a cuatro de la mayoría absoluta.

Por debajo de los 2.000 votos quedaron también Tarragona (Junts frente al PSC, 1.248), Albacete (el PSOE frente a Vox, 1.412), Salamanca (1.495), Santa Cruz de Tenerife (1.565), Ceuta (1.587) y Teruel (el PP frente a Teruel Existe, 1.946).

Los finales más ajustados de la historia de las elecciones

Zaragoza sigue siendo el lugar con el escaño más disputado de la historia. Ocurrió en 2019 y se lo llevó el PSOE, con Ciudadanos como fuerza perjudicada, que se quedó a 54 votos de lograrlo.

Detrás van Córdoba en 1979 (la UCD frente al PSA, 86 votos), Soria en 1982 (87), Navarra en 1989 (107) y Murcia en 1989 (117). Huelva, en noviembre de 2019, se decidió por 164 votos entre el PSOE y Unidas Podemos.

En las provincias de un solo escaño el margen es la diferencia entre el primero y el segundo. Melilla se decidió por 182 votos en noviembre de 2019, entre el PP y Coalición por Melilla, y por 298 en 2008, entre el PP y el PSOE.