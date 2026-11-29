La jornada de la votación de este domingo 29 de noviembre da paso al momento del recuento, que arranca a las 20:00 horas con el cierre de los colegios electorales. En ese momento, el presidente anuncia el fin de la votación, mete en la urna los votos por correo de los electores que viven en España -primero comprueba que esté el certificado de inscripción y que el elector se encuentre en el censo- y se procede al escrutinio provisional en cada mesa.

Se cuentan y se registran los votos emitidos y se elaboran las actas correspondientes, la de escrutinio y la de sesión, que, a su vez, serán remitidas a la Administración para que se informe del resultado en directo.

El escrutinio se realiza cuando el presidente de la mesa electoral extrae, uno a uno, los sobres de la urna y lee en voz alta la denominación de la candidatura. Tiene que enseñar cada papeleta a vocales, interventores y apoderados de los partidos. Finalmente, votan los miembros de la mesa y los interventores.

El voto desde el extranjero

El voto CERA, de los españoles inscritos en el censo de residentes ausentes, viaja por valija diplomática a la Junta Electoral Provincial y no se cuenta la misma noche electoral.

Este se escruta el viernes 4 de diciembre, cuando empieza el escrutinio general por parte de las juntas provinciales.

El 29N hora a hora: de las 8:00 al recuento Qué pasa en los colegios electorales el día de las elecciones y cuándo llegan los resultados. 8:00 Se constituyen las mesas Presidente, vocales y suplentes, en el colegio. A las 8:30 se firma el acta. 9:00 Abren los colegios La votación sigue sin interrupción hasta las 20:00. 14:00 y 18:00 Datos de avance de la participación Son las horas de los avances del Ministerio del Interior en todas las generales desde 1986. 20:00 Cierran los colegios Vota quien esté dentro o en la puerta. Luego entran en la urna los votos por correo y votan los miembros de la mesa. Desde las 20:00 Recuento en cada mesa Primero el Congreso y después el Senado. El acta se cuelga en la puerta. Noche del 29 Resultados provisionales Los publica el Ministerio del Interior. No incluyen el voto de los residentes en el extranjero. 4 de diciembre Escrutinio general Las juntas provinciales suman el voto exterior. Es el resultado oficial. FUENTE: LOREG Y MINISTERIO DEL INTERIOR · ELABORACIÓN: ONDA CERO

Los resultados de las elecciones del 29N