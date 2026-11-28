La politóloga y cofundadora de Podemos, Carolina Bescansa, ha expresado El gabinete en Julia en la onda su preocupación por la reacción que pueda haber en las calles y en los propios partidos políticos si PP y Vox no ganan las elecciones de este 29N, a pesar de que la mayoría de las encuestas sí les dan como favoritos.

"A mí realmente me preocupa en serio qué puede pasar en las portavocías de los partidos y en la calle si no ganan los que creen que van a ganar" ha expresado, al tiempo que ha recordado lo que pasó tras conocerse los resultados en las pasadas elecciones de 2023 o lo que dijo Alberto Ruiz Gallardón en 1993.

La reacción de Gallardón en 1993

Bescansa ha recordado que ese año Gallardón era senador por Madrid y portavoz del PP en el Senado. Tras conocerse los resultados de esa noche, ofreció una comparecencia junto a Javier Arenas en la que cuestionó los datos provisionales que estaba dando el entonces ministro socialista, José Luis Corcuera. Ambos calificaron la rueda de prensa de "increíble" porque el ministro estaba seleccionando los datos que más convenían al PSOE.

Según Ruiz-Gallardón, Madrid tenía 18 escaños del PP por los 12 del PSOE, mientras que Corcuera había anunciado un empate a 14. "Si el resto de las circunscripciones españolas tienen el índice de credibilidad que tienen los datos que el señor Corcuera ha dado sobre Madrid, les puedo asegurar que va a ser difícil encontrar en los últimos años un error tan importante en un anuncio del ministro del Interior", comentó.

Desde 2023, la oposición ha cuestionado el resultado electoral de esas elecciones

Así las cosas, Bescansa ha apuntado que "el peligro es siempre cuando creen que van a ganar", porque las elecciones "se ganan o se pierden en relación a las expectativas". También ha indicado que no hace falta irse hasta Washington para ver a un líder cuestionar los resultados, sino que esto ya pasó en España en las elecciones de 2023.

"Ahora es mucho mayor el clima de polarización que en 1993, porque venimos de unas elecciones de 2023 en las que, quienes no lograron formar gobierno, cuestionaron la legitimidad del gobierno desde el minuto 1. Desde el día siguiente, la oposición empezó a decir que el Gobierno era ilegítimo", ha expresado la cofundadora de Podemos.

En el debate, ni Feijóo ni Abascal dijeron si reconocerían o no los resultados

Durante el debate a cuatro celebrado el pasado jueves, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, instó a los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a reconocer los resultados de las elecciones. "El PSOE siempre, a lo largo de su historia democrática, ha reconocido los resultados", puntualizó el socialista.

En este sentido, Feijóo subió "la apuesta" y retó a Sánchez a "asumir la responsabilidad" de dimitir, dejar el acta de diputado y renunciar al aforamiento si pierde, algo que él asegura que hará. Por su parte, Abascal insistió en acusar al Gobierno de "intentar asaltar el censo electoral con la ley de nietos".