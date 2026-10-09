Carolina Bescansa carga contra las negociaciones de Frente Amplio: "Les ha pillado con los deberes sin hacer"

Las negociaciones para construir una candidatura conjunta en el Frente Amplio a la izquierda del PSOE continúan sin llegar a buen puerto.

Una situación que ha provocado las críticas de Carolina Bescansa, cofundadora y exdirigente de Podemos, que ha cuestionado en Por fin, de Onda Cero, la falta de previsión de los partidos y las continuas filtraciones sobre sus negociaciones.

"La convocatoria electoral ha pillado a este espacio con los deberes sin hacer", ha señalado Bescansa, que considera difícil de entender que las formaciones no hubieran previsto la posibilidad de unas elecciones anticipadas.

La politóloga ha recordado que la amenaza de un adelanto electoral llevaba presente desde el verano del año anterior, especialmente tras el estallido del caso Ábalos, por lo que entiende que los dirigentes deberían haber preparado con más antelación una posible candidatura conjunta.

"Que se encierren en una habitación y no salgan hasta que las cosas estén arregladas"

A su juicio, los responsables políticos tienen dos alternativas: negociar con discreción o alcanzar un acuerdo antes de continuar trasladando públicamente sus diferencias.

"Sería magnífico que las personas que están encargadas de liderar ese espacio [...] fuesen capaces de llevar a cabo estas negociaciones sin filtrar a los medios de comunicación aquellas posiciones que más les interesan", ha explicado.

Y, si eso no resulta posible, ha planteado una solución más contundente: "Encerrarse en una habitación y no salir de allí hasta que las cosas estén arregladas".

Bescansa advierte del desgaste electoral de Frente Amplio

"Lo que hace es colocarlo en la peor posición de partida posible", ha advertido sobre la repetición de las negociaciones y enfrentamientos que han marcado anteriores intentos de unidad.

En este sentido, ha señalado que probablemente hace unos días hubiera más personas dispuestas a respaldar el proyecto que en la actualidad.

"Si se agota el plazo y no se resuelve la cuestión de la coalición hasta el último día que la ley permite, pues me temo que dentro de una semana el espacio estará todavía en una situación peor de la que está hoy", ha afirmado.

Por ello, ha realizado un "llamamiento a la responsabilidad" a los dirigentes de las distintas formaciones para que resuelvan sus diferencias cuanto antes.