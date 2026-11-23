EH Bildu afronta estas elecciones generales con un objetivo claro: conseguir el mejor resultado electoral de su historia. Según reflejan las encuestas, la formación nacionalista vasca podría superar los seis escaños conseguidos en las pasadas elecciones de 2023, siendo clave para dar la posibilidad de gobernar a Pedro Sánchez y el PSOE.

Su líder, Oskar Matute, ha conseguido captar la atención de miles de votantes del País Vasco, centrando su programa en torno a la soberanía vasca y navarra, la ampliación de derechos sociales y la transición ecosocial.

Perfil de Oskar Matute

Oskar Matute (Barakaldo, Vizcaya, 1972) estudió Ciencias Empresariales en la Universidad del País Vasco. Se inició en la política vinculado a los movimientos sociales, especialmente al movimiento de insumisión al servicio militar y a Elkarri, una iniciativa pacifista que defendía una solución dialogada para el conflicto vasco. Tras una década como diputado en el Congreso, ha asumido el liderazgo de la candidatura de la formación independentista por Bizkaia para las elecciones generales del 29N.

Su trayectoria política tiene una particularidad: antes de convertirse en uno de los representantes más reconocibles de EH Bildu, Matute procedía del entorno de Izquierda Unida en Euskadi (Ezker Batua-Berdeak). Su recorrido combina el activismo social, el sindicalismo y el soberanismo vasco, con un discurso que sitúa las reivindicaciones nacionales y las políticas sociales como dos objetivos inseparables.

Su carrera institucional comenzó en 2002, cuando obtuvo un escaño en el Parlamento Vasco con Ezker Batua-Berdeak. Mantuvo su vinculación con esta organización hasta 2009, año en el que participó en la fundación de Alternatiba, un partido de izquierda soberanista del que se convirtió en portavoz.

Tres años después, en 2012, regresó al Parlamento Vasco, esta vez como representante de EH Bildu, coalición de la que Alternatiba forma parte desde sus orígenes.

Una década como diputado de EH Bildu en el Congreso

En 2016 dio el salto a la política nacional al conseguir un escaño por Bizkaia en el Congreso de los Diputados. Desde entonces ha formado parte de la Cámara Baja, acumulando diez años de actividad parlamentaria hasta la fecha.

Durante este periodo se ha convertido en uno de los portavoces habituales de EH Bildu en Madrid y ha ejercido como portavoz adjunto del grupo parlamentario. Su perfil se ha caracterizado por intervenciones centradas en cuestiones económicas, laborales y sociales, además de las reivindicaciones territoriales de la izquierda independentista vasca. De hecho, ha declarado en varias ocasiones que sueña con "construir una república vasca", atacando de lleno a las formaciones de derecha y ultraderecha.

Por otro lado, el dirigente de EH Bildu ha defendido públicamente el rechazo a la violencia y la apuesta de su formación por las vías políticas y democráticas, en relación a su habitual vinculación con la organización terrorista ETA por parte de la derecha. En su trayectoria personal, reivindica precisamente su vinculación con los movimientos pacifistas y con iniciativas que reclamaban una solución dialogada al conflicto vasco.

PP y Vox han mantenido sus críticas a los acuerdos parlamentarios del Gobierno de Sánchez con EH Bildu, cuestionando la trayectoria de la formación por sus vínculos históricos con la izquierda abertzale.

Vivienda, derechos sociales y soberanía vasca: sus principales reivindicaciones

En su actividad parlamentaria, Matute ha situado la vivienda, los derechos laborales y la protección social entre las prioridades de EH Bildu. La formación ha respaldado diferentes iniciativas del Gobierno en materia de vivienda, aunque ha considerado insuficientes algunas de las medidas aprobadas. Matute ha defendido la necesidad de abordar lo que define como una "emergencia habitacional".

En el plano territorial, mantiene la reivindicación de un nuevo estatus político para Euskadi y considera que el Estatuto de Gernika está incumplido. También defiende el autogobierno vasco, el concierto económico, la protección del euskera y el derecho de autodeterminación.

La decisión de Mertxe Aizpurua de no repetir como candidata después de tres legislaturas ha situado a Matute al frente de la apuesta de EH Bildu para las elecciones generales del 29N, representando una apuesta por un dirigente con experiencia parlamentaria y un perfil conocido entre los votantes. Además, llega en un momento en el que EH Bildu busca reforzar su representación en el Congreso y consolidar así su posición como interlocutor del bloque de izquierdas.