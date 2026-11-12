El PP de 2023 frente al de 2026: qué ha cambiado en su programa electoral del 29N

Menos impuestos a jóvenes, más vivienda e inmigración controlada. Son algunas de las más de 200 medidas incluidas en el programa electoral del PP, presentado por Alberto Núñez Feijóo con el objetivo de "reparar el Estado y regenerar la democracia".

El líder del PP asegura que "no es un programa electoral más", ya que se trata del "momento más trascendental" de los últimos 50 años. En concreto, Feijóo presentó un total de 249 medidas, aunque algunas de ellas se conocerán en campaña.

Qué cambia en el programa electoral del PP con respecto al de 2023

Así, los populares prometen que el programa gira sobre cuatro grandes pilares: reparar al Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperación la ambición y la autoestima de España.

Con respecto al programa del PP en las últimas elecciones generales de 2023, hay determinados cambios que recopilamos a continuación. Medida a medida, enfrentamos el programa con el que el Partido Popular concurrió a 2023 con el que se presenta este 29N. No obstante, cabe recordar que varias medidas serán desveladas en campaña.